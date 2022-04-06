黃明志重奪YouTube帳戶︰正義必勝

經過一夜的搶救，黃明志宣布成功取回帳號，更高呼「正義必勝」，並留言謂︰「抱歉讓你們失望了酸民們。」而在帳戶仍在搶修時，他在社交平台發文，表示現身在英國忙於工作，得知帳戶被清零之後，感到焦慮，但亦早有心理準備會有這一天。他說︰「出來混，遲早要還。這些年來真的得罪了太多人，撐了13年才發生這樣的事，已經算很晚了，尤其去年推出“玻璃心”之後…… 所以今天YouTube賬號被入侵，老實說我沒有感到非常意外。」

黃明志批評有人落井下石

黃明志表示，這兩日見到不少「很多醜陋的嘴臉」，不少人落井下石，「完全絲毫不顧及一個努力的人畢生的心血付之一炬的那種痛苦，也完全不會去理會你幫過多少人，對國家和對社會做出多少貢獻。只因為你的立場跟他不一樣，或者說了他不中聽的話，他便可以在你跌倒的時候拼命把你踩死。」他自言雖然常在網上平台抱不平，但從不落井下石，也從不封鎖任何批評或惡意中傷他的留言，「因為我也會有我做人的底線和我心中認為的善良。」最後他表示其團隊會用盡各種辦法戰勝駭客，把賬號拿回來，相信正義必勝。