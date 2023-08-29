黃明志鬼節前夕出勸世新歌 MV掛滿冤案亡者黑白相驚見蔡天鳯

今個月是相傳鬼門關大開的農曆七月，明天(30日)就是七月十四盂蘭節(俗稱鬼節)，大馬鬼才歌手黃明志今日推出「應節」作品《夜霧》，向來敢言的他形容新歌是一首勸世歌，提醒歹路不可行，他深信世界的不公平終究會有報應。呼應歌曲內容，MV有紙紥公仔、黑白無常和牛頭馬面，暗紅的佛堂、蒙古的傳統樂器馬頭琴配高亢的女聲，還有來自世界各國的冤案主角，氣氛陰森詭譎，令人不寒而憟。

逍遙法外 終有報應 《夜霧》MV超級驚悚挑戰心臟強度，貼滿金紙的房間、燃燒著的紙紮公仔懸掛半空等場景，另一房間背景牆掛滿黑白人像照，仔細一看會發現都是各國含冤而死的命案主角照片，包含馬來西亞「蒙古模特炸屍案」阿爾丹杜雅·沙麗布、香港「碎屍案」蔡天鳳、泰國「離奇墜河案」女星妮達帕查娜維拉潘、美國「黑色大理花」伊麗莎白．蕭特、台灣「白案」白曉燕等等，暗諷逍遙法外的兇手終究會得到報應。