黃智雯回味旺角「掃街」青蔥歲月 化身伴遊彌補馬國粉絲遺憾

黃智雯（Mandy）一直夢想自主拍攝節目宣揚正能量，最近終於圓夢，宣布在YouTube頻道推出半真人Show節目，而早前她更為節目，特意在網上籌集有關夢想及勇氣等故事；繼早前播出「前傳」為Fans Leader慶祝生日實踐對方夢想後，昨日終於播出第一集，主題是「遺憾故事」，而Mandy為彌補來自馬來西亞「阿恩」的「遺憾」，專誠帶對方落區「掃街」、影貼紙相、夾公仔，引來不少街坊圍觀，亦勾起Mandy的青蔥歲月回憶。

打頭陣，成為Mandy半真人Show節目主角的「阿恩」，是來自馬來西亞的Mandy粉絲，她在一個快樂的大家庭成長，與姨姨關係特別親密，阿恩有個心願，是自掏腰包帶姨姨出埠旅行吃喝玩樂，一直以來阿恩很努力儲錢，可是年初她卻突然收到姨姨患癌的消息，阿恩從沒有想過一直儲蓄的旅費，如今竟然變成了姨姨的醫藥費，最婉惜是幾個月後再見姨姨，已經是最後一次見面，之後姨姨就離開了。