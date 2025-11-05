黃智雯孖蝦頭演閨密大騷鉸剪腳 爆同胡定欣酒後MMA

黃智雯(Mandy)、「蝦頭」楊詩敏今日出席舞台劇《天下無不西之閨蜜》圍讀，二人在戲中扮演一對同居的閨蜜。蝦頭表示自己一向予人很八婆的感覺，但事實自己是一隻小綿羊，角色有點像自己，而Mandy就指角色可以釋放到內在的自己，大家屆時會看到她比較野性的一面。

同胡定欣不打不相識 蝦頭提到戲中因為大家的性格不同，生活習慣不同而爆發衝突，她問到Mandy可曾跟「胡說八道」成員爆衝突，Mandy說︰「我真係同一個大隻姊妹打交！」之後蝦頭疑惑哪一位姊妹是大隻，Mandy說︰「肌肉呀！」蝦頭即問︰「定欣囉！佢成日做gym！」Mandy即靜了幾秒爆笑出來，她續說有一次大家在其中一位姊妹的家中食飯，大家飲了幾杯之後，見到電視正在播女子摔角，於是她向定欣提議一齊打交，由開頭互相推撞下，竟演變成真打交。她說︰「打打下，原來有種好勝心，見到佢又有肌肉、腰肌，於是堅打咗！希望佢無內傷，但係嗰次之後，大家再互相了解咗。」

自己結婚都係收埋 Mandy稱上一次跟胡定欣未分勝負，笑謂要跟她來個round two，並稱自己的鉸剪腳最勁，而Mandy示範時更輕易將腿踢得很高，令蝦頭大為震驚。提到定欣結婚，Mandy稱全都不知道她結婚，並稱「胡說八道」是非常難約，時至今日仍未齊人食飯，但大家都有送上祝福訊息。蝦頭續問︰「咁佢咪收得好密？你哋都唔知！你哋係咪好驚訝？」沒料到Mandy說︰「我唔覺得奇怪，因為自己都係咁！哈哈哈哈！」