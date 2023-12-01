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娛樂
2023-12-01 15:45:18

黃智雯宣布離開無綫 拍片紀錄最後一日揸車返TVB電視城

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黃智雯拍片紀錄最後一日揸車返電視城。

黃智雯拍片紀錄最後一日揸車返電視城。

無綫花旦黃智雯（Mandy）早前被指離巢，今日她終於透過社交網承認離開，TVB結束15年的賓主關係。黃智雯今日上載一條短片，記載她最後一日揸車返電視城，亦有分享跟一班曾合作過的演員合照，她留言說：「呢一刻，難以用三言兩語形容我嘅心情，百感交集.......多謝TVB，多謝呢個地方多年嚟孕育我，栽培我，一步一腳印，踏實地慢慢走到今天～特別多謝遇到嘅每一位監製以及愛錫我嘅台前幕後，能認識到一班好戰友，相遇相知，一起成長互勉，我確實是很幸運人！多謝鵪鶉妹、蘇鳳蓮、關二嫂、美雪、蘇文強、方寧、方以因、芷若、madam G、游雁星、張心月還有顧晴天，多謝您地帶比我美好嘅回憶，喺我心入面每個角色都充滿着溫度和份量。接落嚟嘅新一頁，我期待遇到更多嘅角色，喺不同嘅舞台上，迎接更多挑戰，I'm ready！」

黃智雯宣布離開無綫。

黃智雯宣布離開無綫。

黃智雯早前結婚 埋離巢伏線

40歲的黃智雯早前宣布成為人妻， 10月初公開婚紗相，與從事珠寶業的圈外男友Anthony拉埋天窗，為離開TVB留下伏線。其實去年11月，黃智雯為劇集《再見．枕邊人》煞科後已沒有再拍新劇，雖然過去一年十分清閒，但日前上台慶仍被安排企前排，可見雙方並非不歡而散。黃智雯今次離巢，令TVB的花旦可謂所餘無幾，而她今年3月中與家人合資開設網店「MAJOR C」，主要售賣日韓時裝，除了演藝事業外還另覓出路。

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