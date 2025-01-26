黃智雯搞自家節目 被受訪者的經歷感動眼濕濕

黃智雯(Mandy)離巢無綫後在YouTube頻道推出半真人Show節目《與雯同行》，更為節目特意在網上籌集有關夢想及勇氣等故事，盼可發放正能量予大眾。日前，黃智雯推出「與雯同行」第二集，今次請來自小患有先天性成骨不全的王彩霞擔任嘉賓，更帶彩霞圓夢遊迪士尼樂園。

為了令彩霞有個舒適旅程，黃智雯在節目中透露特意為對方做了資料搜集，她說：「我都係第一次接觸啲身體唔方便、坐輪椅嘅朋友，所以真係特登上網做研究，要企左定企右，點樣先照顧到佢。」不過彩霞表現獨立，照顧自己毫無問題，連黃智雯驚歎不已，而她亦應彩霞願望，跟對方乘搭森林河流之旅飽覽美景，又陪彩霞首次嘗試玩旋轉木馬。

彩霞在節目中亦大方分享患病做手術的經歷，當黃智雯聽到對方指醫生一度宣布無法為彩霞完成手術時，黃智雯亦眼泛淚光，她大讚彩霞：「比我想像中更加、更加、更加有勇氣去面對醫生嘅呢句說話。」

對於彩霞的故事，黃智雯認為對方比自己更勇敢：「佢嘅動力係過完一關又一關，我會更加珍惜每一日，好Respect佢呢樣嘢。」 除了帶彩霞遊樂園圓夢，黃智雯得悉對方希望嘗試做Facial，因一般美容院很難給輪椅人士駛入，彩霞一直未有機會嘗試做Facial，故黃智雯亦在節目中為對方安排一次做Facial，她還特意到美容院親手為對方做Facial，令彩霞驚喜不已。