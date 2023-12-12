熱門搜尋:
林超榮逝世 周海媚 燈火闌珊 區議會選舉2023 THE SOUTHSIDE 恒生指數 日圓匯率 六合彩 叱咤2023 肺炎支原體 社內相親 年少日記 MIRROR YOHO WEST 新聞女王 騙案 流感 以巴衝突 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 朗然 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-12-12 15:13:04

黃智雯與粉絲慶生被搞喊 婚後首個生日與丈夫分隔兩地

分享：
黃智雯與粉絲慶祝生日，驚喜收生打氣短片，感觸落淚。

黃智雯與粉絲慶祝生日，驚喜收生打氣短片，感觸落淚。

黃智雯(Mandy)剛宣布離開效力16年的無綫，今年面對巨大轉變，結婚榮升人妻並往外闖，粉絲趁她飛赴美國出席「胡說八道Girls Night世界巡迴演唱會」前，舉行生日會為她預祝本月21日生日。Mandy獲半百粉絲手持支持牌、鋪紅地毯熱烈歡迎，並收到粉絲送上特意剪輯的打氣短片，成功被搞喊

Mandy跟粉絲大玩遊戲兼跳舞。 Mandy跟粉絲大玩遊戲兼跳舞。

向粉絲真情剖白

Mandy每年的12月都會與粉絲舉行聖誕兼生日聚會，過去因疫情停辦兩年，直到去年才開始復辦，感謝粉絲每年為她花盡心思慶祝。活動上，粉絲既向Mandy送上生日蛋糕，還準備了一條剪輯的短片，輯錄了Mandy經典角色及訪問，還加插Mandy跟粉絲的相處片段及打氣說話，令Mandy邊看邊感動落淚。Mandy笑言每年都被粉絲搞喊：「佢哋好似知我粒掣喺邊，一㩒我就會喊，可能佢哋鍾意睇我嘅喊樣。」

Mandy跟粉絲大玩遊戲兼跳舞，自言跟粉絲一同成長，認為有夢想就要追下去，而粉絲給予她的力量，正是推動做好每部作品的動力：「有時自己唔開心嘅時候，都會睇返你哋（粉絲）嘅留言。」Mandy看到年紀最小的粉絲只有2歲，被逗得她笑逐顏開，不禁深情剖白，她哽咽表示：「我哋好似一齊成長，有啲粉絲畢業甚至生了小朋友！會答應大家將來一定做得更加好。我希望自己作為一顆小小的星星成為光的力量，為大家點燃溫暖，以生命影響生命。」

Mandy出席粉絲的慶祝生日活動。 Mandy與小粉絲合照。 Mandy出席粉絲舉行的生日聚會。 Mandy獲粉絲送上蛋糕並誠心許願。

期待工作新篇章

Mandy不諱言今年的確是特別的一年：「好多新嘅嘢發生，好多人生決定。」她笑言自己在別人眼中性格都較安全、平穩，但她揶揄自己內心似一匹野馬，她說：「其實我清楚自己內裡有匹野馬，好似我嘅星座即係人馬座，好多idea想去實現。雖然舊嘅篇章已經完結，但新嘅一頁係更期待有新角色同作品。此外，雖然今次是新婚後首個生日，但Mandy表示生日不在香港，未能跟老公慶祝，反而會跟好姊妹在飛機上度過。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受