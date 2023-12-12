黃智雯與粉絲慶生被搞喊 婚後首個生日與丈夫分隔兩地

黃智雯(Mandy)剛宣布離開效力16年的無綫，今年面對巨大轉變，結婚榮升人妻並往外闖，粉絲趁她飛赴美國出席「胡說八道Girls Night世界巡迴演唱會」前，舉行生日會為她預祝本月21日生日。Mandy獲半百粉絲手持支持牌、鋪紅地毯熱烈歡迎，並收到粉絲送上特意剪輯的打氣短片，成功被搞喊

向粉絲真情剖白

Mandy每年的12月都會與粉絲舉行聖誕兼生日聚會，過去因疫情停辦兩年，直到去年才開始復辦，感謝粉絲每年為她花盡心思慶祝。活動上，粉絲既向Mandy送上生日蛋糕，還準備了一條剪輯的短片，輯錄了Mandy經典角色及訪問，還加插Mandy跟粉絲的相處片段及打氣說話，令Mandy邊看邊感動落淚。Mandy笑言每年都被粉絲搞喊：「佢哋好似知我粒掣喺邊，一㩒我就會喊，可能佢哋鍾意睇我嘅喊樣。」

Mandy跟粉絲大玩遊戲兼跳舞，自言跟粉絲一同成長，認為有夢想就要追下去，而粉絲給予她的力量，正是推動做好每部作品的動力：「有時自己唔開心嘅時候，都會睇返你哋（粉絲）嘅留言。」Mandy看到年紀最小的粉絲只有2歲，被逗得她笑逐顏開，不禁深情剖白，她哽咽表示：「我哋好似一齊成長，有啲粉絲畢業甚至生了小朋友！會答應大家將來一定做得更加好。我希望自己作為一顆小小的星星成為光的力量，為大家點燃溫暖，以生命影響生命。」