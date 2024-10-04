黃智雯離巢後自資搞半真人騷 親身為fans club會長炮製神秘派對

黃智雯（Mandy）自去年底離巢無綫後，近期活躍於個人社交平台，最近更宣布在她的 YouTube頻道播出半真人Show企劃，內容以追夢、勇氣及情緒宣洩等為題，她希望透過今次企劃宣揚正能量，將自己在演藝生涯累積的一點一滴回饋支持她的人。

黃智雯一直都希望能自主拍一個節目，將正能量帶給身邊的人，然而過去忙於拍劇的她，遲遲未能實踐夢想，如今機會終於來臨，Mandy決定自資企劃拍攝半真人 Show節目，並暫定一連五集，早前她在網上公開招募有關夢想及勇氣等故事，她說:「 今次企劃可以話係由零開始，由籌集故事到拍攝，都係落手落腳去搞， 自主性好高嘅拍攝 ，過程中，最大困難係挑選故事，因為收集咗好多不同類型，每個故事內容都好好，但又唔可以全部拍出嚟，所以係好傷腦筋。」