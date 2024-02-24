黃智雯首赴米蘭時裝周 對名牌「包包」冇興趣留肚食好西

黃智雯(Mandy)獲品牌邀請到意大利出席時裝騷，首次到米蘭睇騷的Mandy坦言未出發先興奮，不過最叫她興奮竟然不是名牌包包，而是當地美食。
Mandy表示 ：「之前去過紐約出席fashion week，但意大利嘅fashion week就係第一次去，今次可以睇靚衫之餘，我希望可以觀光吓，周圍打卡影靚相。」過往，Mandy亦曾到米蘭旅遊 ，對當地留有美好印象，她表示:「本身好鍾意意大利呢個地方，之前有一次去意大利旅行，係自駕遊，遊覽咗好多小鎮，食咗好多美食，所以對當地印象好好。」
今趟旅程天公卻不造美，連日陰天雨濕，天氣嚴寒，但無損Mandy的心情，她更冒寒風走到街上大玩街拍，她表示:「上次到米蘭旅遊係晴天，今次就連日都陰天濕凍，感覺係另一番風味， 始終咁難得嚟到米蘭，無論咩天氣當然要街拍。」Mandy更自言沒有購買名牌包包的意慾，反而渴望一嚐當地美食，她謂:「雖然今次來去匆匆，但出發前，我已經搜尋咗好多當地著名餐廳及美食，我想食到好嘅食物多過買好多包包、飾物等返嚟。」Mandy表示今次出遊並未有邀請老公同行，她指:「新年後大家都要工作，我亦要趕回香港宣傳新劇，我唔係爛玩嘅人，工作時，會專注工作。」