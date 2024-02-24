黃智雯首赴米蘭時裝周 對名牌「包包」冇興趣留肚食好西

黃智雯(Mandy)獲品牌邀請到意大利出席時裝騷，首次到米蘭睇騷的Mandy坦言未出發先興奮，不過最叫她興奮竟然不是名牌包包，而是當地美食。

Mandy表示 ：「之前去過紐約出席fashion week，但意大利嘅fashion week就係第一次去，今次可以睇靚衫之餘，我希望可以觀光吓，周圍打卡影靚相。」過往，Mandy亦曾到米蘭旅遊 ，對當地留有美好印象，她表示:「本身好鍾意意大利呢個地方，之前有一次去意大利旅行，係自駕遊，遊覽咗好多小鎮，食咗好多美食，所以對當地印象好好。」