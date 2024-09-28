黃曉明新歡葉琦認整容「微do」 被爆疑參加名媛培訓班

黃曉明日前公開認愛小15歲的網紅葉珂，更有傳二人已婚女方懷孕，連日來葉珂的一舉一動備受外界關注，除質疑她五官似乎有整型過，又指她是「名媛培訓班」一員：昨日，有網民放出葉珂今年一月開直播時，疑和黃曉明講電話的片段，一分鐘內說了8次「愛你」，甚至稱呼對方「老公」，話題更登上微博熱搜。

葉珂外貌精緻，外型被指與Angelababy 「撞樣」，日前就有網民質疑葉珂的五官似乎有整型過的跡象。對此，葉珂在直播中大方表示：「微do但真的do的不多，不是從頭到腳都科技人，一點點科技，40％科技吧」。網友則笑言：「髮際線、鼻樑、眼睛放大、下顎線、嘴唇，7成都do了，估計80%科技吧」。

是非不斷的葉珂其後又被爆是「名媛培訓班」一員，並指她無論衣服、名表、名車、拍照地點及動作甫士都跟另一位網紅同出一轍，稱她們是培訓班打造出來的名媛人設。 昨日，有網民上傳葉珂年初在車內開直播的片段，期間有人來電，她即轉以嬌嗲的聲線表示：「愛你、愛你、拜拜」，不過對方沒有掛斷電話，她再仔細聆聽後解釋說：「沒有著急、不著急，你不是在應酬嗎？不著急、不著急，愛你、愛你、愛你、愛你，我愛你，老公我愛你」，結束通話後葉珂向等待的粉絲致歉，有人問她是否黃曉明來電，她則否認說：「朋友在玩真心話大冒險，他們是在玩遊戲，不要瞎扯別的」8個月後男方終於大方認愛 。