黃曉明為女友葉珂風波哽咽道歉 鞠躬不起長達20秒

黃曉明與Angelababy於2022年離婚，直至今年9月男方高調認愛比他小15年的網紅葉珂後，女方即被爆出整容、炫富，口出狂言批評歌手伍佰、陶喆，以及與前夫的種種黑歷史也被挖出，導致二人形象大跌。事後，葉珂無預警宣布退出網路，而黃曉明昨日（15日）首度公開現身新片宣傳活動，亦為此哽咽向公眾鞠躬道歉。
葉珂日前宣布要退出網絡，她表示經過反思後意識到自己的不足，認為先前不是公眾人物，「以後也不會是」，希望未來可以回歸平靜安穩的生活，同時，她亦透露退出最大原因是身體不適以及家人因素，最後也為了自己的言論向大眾道歉。
黃曉明昨日（15日）出席新片《戴假髮的人》廈門首映活動時，對於近日女友的連串風波，他哽咽表示，「最近一些『亂七八糟』的事情，其實也挺困擾的，我挺難過的，我內心真的覺得自己很抱歉，非常忐忑，我怕耽誤了這部電影。這個時候能夠來電影院支持我的朋友們和同行們，我都表示非常感謝，我真的需要你們的支持。這段時間大家給我的留言，我都看到了，我會處理好自己的私事，同時也會努力把自己的工作做好，我想再次跟大家說一聲對不起了。」最後，他向大家鞠躬道歉，鞠躬後更久久不願起身，旁人拉他起來，黃曉明亦也搖頭拒絕，足足持續20秒，粉絲們見狀都表示心痛。