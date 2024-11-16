黃曉明為女友葉珂風波哽咽道歉 鞠躬不起長達20秒

黃曉明與Angelababy於2022年離婚，直至今年9月男方高調認愛比他小15年的網紅葉珂後，女方即被爆出整容、炫富，口出狂言批評歌手伍佰、陶喆，以及與前夫的種種黑歷史也被挖出，導致二人形象大跌。事後，葉珂無預警宣布退出網路，而黃曉明昨日（15日）首度公開現身新片宣傳活動，亦為此哽咽向公眾鞠躬道歉。

葉珂日前宣布要退出網絡，她表示經過反思後意識到自己的不足，認為先前不是公眾人物，「以後也不會是」，希望未來可以回歸平靜安穩的生活，同時，她亦透露退出最大原因是身體不適以及家人因素，最後也為了自己的言論向大眾道歉。