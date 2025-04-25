黃曉明疑被葉珂設局騙感情 傳女方2月已於上海生B

黃曉明與Angelababy於2022年離婚，直至去年9月男方高調認愛比他小15年的網紅葉珂，而戀情曝光後，葉珂種種黑歷史被挖出，導致黃曉明的事業大受影響，男方一度在活動上哽咽向公眾鞠躬道歉，更刪掉官宣認愛的帖文，當大家以為黃曉明疑暗示分手，早前有人直擊葉珂挺著孕肚出現在公眾場合。 黃曉明與Angelababy傳出又離又合，關係一直成謎，近日有指葉珂於2月已在上海一家私立醫院，為黃曉明誕下女兒，而雖然二人已經分手，但男方還是願意對孩子負責。



網紅「妖怪」日前（24日）發文分享整件事的來龍去脈，並證實葉珂確實生了小孩。妖怪大爆葉珂是有心騙黃曉明的感情：「葉珂是借錢塑造了人設去接近黃曉明的，黃曉明會上當，純是因為人傻。」妖怪更指黃曉明一開始還不相信被騙，在多方的證實下才終於相信，但因為他比較重感情，不想傷害到葉珂，所以沒有特別澄清。妖怪更爆葉珂設局騙黃曉明，如今黃曉明已不願談起她，亦表明二人不可能再交往，但黃曉明認為孩子是無辜的，所以選擇原諒葉珂，並對小孩負起責任，妖怪嘆謂：「黃曉明唯一的缺點就是心軟，又太容易相信別人，是典型的付出型人格。」