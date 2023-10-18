黃曦誼Candy戀姜濤傳聞已成過去 新片夥拍MC張天賦唔怕激嬲賦二代

曾與姜濤傳緋聞、屬YOLO五位女主角之一的黃曦誼（Candy），近年為不少品牌接拍廣告，更是美容界寵兒，最近她忙於為新戲《夜校》宣傳。《夜校》的故事圍繞喺荒廢學校發生，片中Candy與MC張天賦有感情線，互相傾慕，問到Candy 怕唔怕惹來一眾「賦二代」羨慕又妒忌，她表示：「我覺得唔會，我相信賦二代們睇完齣戲之後，只會羨慕凌文龍前輩！」合作過後，Candy對MC最深印象係：「佢好Nice，好活潑好有Energy，同埋真係好鍾意唱歌」

回想拍攝時的日子，Candy表示：「大家係凌晨時間，喺又熱又焗嘅環境底下，又要跑又有各種動作，記得仲要我由第二日開始病到尾，愈拍愈瘦，係各種情況下進行拍攝，大家都有好多嘅挑戰，好難忘有趣，有呢個機會同經歷真係好難得，覺得好感恩。」提到入行就遇到好多不同機會，Candy再說：「我人生第一部嘅電影，至入行以嚟有幻想過會係各種類型嘅電影，不過從來冇諗過係喜劇，雖然由細到大睇港產喜劇電影可以重覆睇無數次，但從來唔覺得自己有喜劇天份，所以都好高興有份參與其中！」除了新戲值得期待，早前她更為Dear Jane新歌《浮床》擔任MV女主角，更獻出螢幕初吻！

這次獲邀演出MV，Candy說：「我都一段時間冇拍MV，而今次MV有好多新嘗試，有甜蜜嘅戀愛，更有首次嘅吻戲同激烈嘅爭吵戲份。拍吻戲前覺得好緊張，我更要主動錫落游學修度，不過拍攝前導演Maggie同我都好做咗好多溝通，最後只需要兩take就順利完成。但印象最深刻並唔係接吻戲，而係要我掌摑阿修，因為我嘅性格係唔會出手果種人，但拍攝要我摑佢，結果我應該摑咗佢4、5次導演先收貨，喺度我都想同佢講聲唔好意思。」