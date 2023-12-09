黃榕送性感內衣祝早日脫單 阿儀：大吉利是

12月23日舉辦的小型音樂派對《Yes Station Christmas Party》 ，今次邀請多位藝人出席，包括賴映彤（彤彤）、鄭世豪、胡樂彤Melody、施詠輝 （大輝S.W.F）、 王嘉莉Kelly 、姜珈欣 Nara、黎靜彤Lily、薛影儀（阿儀）、黃榕、葉小妍、鍾雨璇O3、高晉、陳彥熹Philip 、梁詠祈Winky、朱紫嬈、神奇膠、Be Free (BF3)、Edward@Canband 、All For One 等，到時還會有神秘嘉賓現身。

今次，黃榕、阿儀會再次孖住出席派對，黃榕笑言帶對方見見「世面」，參加Party結識異性：「咁佢都唔可以成日收埋自己嘛，要多啲走出去先識到人，脫唔脫單就後話啦，不過我都唔知佢感情歷史係點，下次飲多兩杯先同佢傾吓。依家都會幫佢襯吓衫先，一齊扮聖誕女郎上陣，我都準備咗禮物俾佢，係啲性感內衣，如果佢聖誕脫單就一定有用。」 阿儀聞言後反指「大吉利是」，指當刻想盡快搵錢而非拍拖：「今年嘅聖誕願望係希望多啲人搵我工作，咁我就可以請啲姊妹食餐勁嘅。今年都有啲唔開心，希望聖誕過後會變走晒啲小人。至於拍唔拍拖都冇咩所謂，拍拖……唔好講呢啲嘢啦。」 而葉小妍好期待仲話：「我要變走大家唔開心既事，大家一齊開開心心過聖誕！」