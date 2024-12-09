黃洛妍與劉威煌齊齊大馬登台 Janees大晒才華

黃洛妍(Janees)於12 月 5 日下午，在馬來西亞吉隆坡為「Sing It Out Loud 唱爆舞台」新聞發佈會作特別表演嘉賓。同場演出的還有湯寶如、劉威煌、飛兒樂團。

Janees 共演出了四首歌，首先是以她最擅長的小提琴和鋼琴家古馳隔空合奏《李香蘭》。Janees 之前也曾演奏《李香蘭》，但今次和鋼琴家古馳合奏，而且編曲加入了爵士樂元素，令人耳目一新！接着 Janees 更首次公開演繹自己的另一首個人單曲《槍與玫瑰》。Janees 表示這首歌是香港著名音樂人譚國政 Davy 特別為她作曲，她也向在場的 Davy 表示衷心感謝。之後 Janees 更與劉威煌合唱《對等關係》、《她來聽我的演唱會》。Janees 的演出，贏得全場觀眾的熱烈掌聲。