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娛樂
2024-12-09 23:00:09

黃洛妍與劉威煌齊齊大馬登台 Janees大晒才華

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黃洛妍早前到馬來西亞出席活動。

黃洛妍早前到馬來西亞出席活動。

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黃洛妍(Janees)12 5 日下午，在馬來西亞吉隆坡為「Sing It Out Loud 唱爆舞台」新聞發佈會作特別表演嘉賓。同場演出的還有湯寶如、劉威煌、飛兒樂團。

Janees 共演出了四首歌，首先是以她最擅長的小提琴和鋼琴家古馳隔空合奏《李香蘭》。Janees 之前也曾演奏《李香蘭》，但今次和鋼琴家古馳合奏，而且編曲加入了爵士樂元素，令人耳目一新！接着 Janees 更首次公開演繹自己的另一首個人單曲《槍與玫瑰》。Janees 表示這首歌是香港著名音樂人譚國政 Davy 特別為她作曲，她也向在場的 Davy 表示衷心感謝。之後 Janees 更與劉威煌合唱《對等關係》、《她來聽我的演唱會》。Janees 的演出，贏得全場觀眾的熱烈掌聲。

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黃洛妍與劉威煌等一齊出席「Sing It Out Loud 唱爆舞台」新聞發佈會。

黃洛妍與劉威煌等一齊出席「Sing It Out Loud 唱爆舞台」新聞發佈會。

在場見到 Janees 有粉絲專程從香港飛到馬來西亞，支持她今次的演出，令她非常感動。除演出外，Janees 也有到周圍品嚐當地的美食，向觀眾說馬來西亞的食物非常美味，當司儀笑說馬來西亞是會養肥人的地方，Janees 也風趣地回應「是值得的」！見 Janees 的社交平台，放了很多她在當地品嚐的各樣美食，臨上機前也到了榴槤市場吃榴槤，完全感受到 Janees 對當地美食的欣賞！

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