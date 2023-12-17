黃洛妍fans meeting宣布喜訊 原來同羅啟豪劉威煌超級friend

《聲夢傳奇2》黃洛妍(Janees)今日與fans「妍究生」在銅鑼灣一間餐廳舉行成立一周年的聚會及聖誕聯歡會。會長與多位fans一同漏夜趕起會場布置，現場亦設有應援物品供fans購買，活動吸引近百fans到場支持，非常熱鬧。Janees更請來《中年好聲音》的羅啟豪及《中年好聲音2》的劉威煌擔任嘉賓。

Janees甫到場，一眾妍究生即起鬨，她亦一一跟fans打招呼兼合照。她表示很開心可以跟fans見面，亦很感謝他們為她準備的一切。她稱這一年過得很充實，因為出席了不少大大小小活動，繼而認識到不少前輩及朋友。她預告明年年頭將會推出個人作品，她希望可以在1月推出，而且更會舉行首個個人演出。她稱很感恩這一年的演出，令她獲得很多很好的經歷，所以對自己的個人演出充滿信心。