林峯相隔九年再次踏上紅館舞台,並將於今日(22日)至(28日)展開一連七場「GO WITH THE FLOW 林峯演唱會 LF LIVE IN HONG KONG 2025」。最近林峯的好友黃浩然在IG上載日前突擊到排練室探班力撐林峯開騷,還拍了一張合照留念,並且寫上:「Good show!」因此隨即引發網民討論黃浩然是否會擔任林峯紅館演唱會嘉賓。昔日黃浩然在社交網曾經自爆因為一件事想與林峯和佘詩曼絕交。