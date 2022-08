藝人黃浩然入行逾25年,2005年跟形象指導莫家嘉(Kaka)拉埋天窗,結婚多年恩愛依然。



今天,黃浩然迎來47歲生日,其妻今日在社交平台貼出夫妻合照,以及一家四口在沙灘的溫馨背影,見二人拖住兩子望向大海,Kaka並留言︰「Happy Birthday to you, my love!! Thanks for everything!! Wish you your dreams come true whatever you wish!!! Stay healthy & happy forever!!Love you 3 thousand﹗」甜蜜賀老公生日快樂,亦獲不少網民送上祝福。