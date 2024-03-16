黃淑蔓挑戰沉鬱角色 憑《深房》奪微電影女主角 

第十一屆微電影「創＋作」支援計劃（音樂篇）日前於會展舉行頒獎典禮暨精選作品放映，由吳詠琪執導、黃淑蔓（Feanna）主演的《深房I am not alone》勇奪專業組三項大獎，成績驕人。導演吳詠琪奪得「最佳微電影製作」銀獎，Feanna憑出色演技奪得「最佳微電影女主角」金獎，攝影指導趙沛源則奪得「最佳微電影攝影」銀獎。評審大讚《深房》有絕對的電影感，製作技術相當出眾。

首次奪得演技獎即摘下女主角金獎的Feanna非常感動，她於台上感謝導演吳詠琪、公司寰亞、同事以及家人的支持時，一度眼濕濕。她特別感謝客串演出的鄧家杰（Kakit），說：「我好少演感情戲，對住佢冇咁緊張，同埋少女心爆滿，多謝Kakit。」奪得「最佳微電影製作」銀獎的吳詠琪則恭喜《深房》的一眾台前幕後，她說：「你哋嘅熱血得到肯定，多謝寰亞，佢哋睇完個劇本就好放心將個女（Feanna）交咗畀我。」她們隨即與Kakit互相祝賀，又親吻獎座分享奪獎喜悅。