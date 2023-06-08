黃淑蔓爆馮允謙 為食雪糕不停NG

馮允謙(Jay)和黃淑蔓(Feanna)等，近日為Häagen-Dazs拍攝了全新一輯廣告，今日二人出席品牌於MOKO新世紀廣場舉辦的《A Spoonful of Macaron》活動，Jay又在活動上與Feanna合唱冧歌《報復式浪漫》，又為Feanna送上生日驚喜。

談到拍攝宣傳短片時趣事，Jay稱非常享受拍攝過程：「短片意念新鮮，我得到不少的靈感和衝擊，如果有一日我寫一首關於雪糕的歌曲，一定是因為這次拍攝。」Feanna就爆Jay在拍攝現場狂食雪糕：「拍攝當日我吃了約十杯雪糕，大家以為很誇張，但我悄悄地數，Jay比我吃得更多。」Feanna懷疑Jay當日為了吃更多雪糕而不斷NG，令Jay哭笑不得。