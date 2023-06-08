黃淑蔓爆馮允謙 為食雪糕不停NG

馮允謙(Jay)和黃淑蔓(Feanna)等，近日為Häagen-Dazs拍攝了全新一輯廣告，今日二人出席品牌於MOKO新世紀廣場舉辦的《A Spoonful of Macaron》活動，Jay又在活動上與Feanna合唱冧歌《報復式浪漫》，又為Feanna送上生日驚喜。
談到拍攝宣傳短片時趣事，Jay稱非常享受拍攝過程：「短片意念新鮮，我得到不少的靈感和衝擊，如果有一日我寫一首關於雪糕的歌曲，一定是因為這次拍攝。」Feanna就爆Jay在拍攝現場狂食雪糕：「拍攝當日我吃了約十杯雪糕，大家以為很誇張，但我悄悄地數，Jay比我吃得更多。」Feanna懷疑Jay當日為了吃更多雪糕而不斷NG，令Jay哭笑不得。
雪糕蛋糕為Feanna預祝22歲生日
Jay表示，人生第一次品嘗馬卡龍就即刻愛上：「馬卡龍口感特別，薄而酥脆的外殼細嚼下煙韌扎實，一接觸到舌頭即瞬間消逝，令人欲罷不能，馬卡龍令我首次感受到法式甜品的魅力。」而Feanna指，第一次吃馬卡龍都有跟Jay相似的感受，「我好鍾意馬卡龍嘅口感同埋淡淡嘅杏仁味。我未去過法國，希望有機會去巴黎玩，成日睇電視劇見到呢個浪漫之都，好想去感受下，睇吓靚人靚景。當然唔少得去食嘢啦，如果可以去跟Pierre Hermé學整馬卡龍同法式甜品就perfect。」
Jay、Feanna又為大家獻唱冠軍歌《報復式浪漫》，獻唱過後，Häagen-Dazs與Jay為即將踏入22歲的Feanna預祝生日，準備了與甜品大師Pierre Hermé創作的士多啤梨紅桑子馬卡龍雪糕同款口味的「The Pink Lady雪糕蛋糕」，全場又為Feanna大合唱生日歌，為活動畫上完美句號。