黃淑蔓舉行首個新歌Music Live 為10周年演唱會儲好歌 望成為No.1 Girl

黃淑蔓(Feanna)近日於尖沙咀The ONE舉行新歌《留在你在我在的腦海》的Music Live，吸引了大量fans捧場，場面分熱鬧。由於新歌MV推出後反響良好，電影感十足的劇情，讓人看到了不一樣的她。不過Feanna就開玩笑地表示，「很多留言都在稱讚男主角靚仔。」讓她有些不滿：「我也是女主角，為甚麼沒人讚我。」
Feanna提到MV中角色與平時形象截然不同，自己很喜歡這次的演出。她又期待未來能有更多音樂和影視作品，展現她的演技，她說：「希望在出道10周年時，舉辦自己的個人音樂會，所以琅推出多些優秀作品，來感支持的的fans。」
在音樂會上，Feanna除了首次演唱新歌外，還選唱了《光引致疼痛》和《I am All Alone》等多首歌曲，壓軸與十幾位KK box校園大使，合唱她的出道作品《差一點我們會飛》後，她有點感觸說：「這次的選曲圍繞新歌《留在你在我在的腦海》的意境，例如《光引致疼痛》其實很難唱，所以我好少用來表演，但今日氣氛適合，所以想挑戰自己。」
Feanna亦唱了BLACKPINK成員Rosé的英文歌《Number One Girl》，她說：「今次拍攝新歌MV時，導演Sheng經常播這首歌作背景音樂，幫我入戲，所以特別選唱這首歌，希望我可以成為大家的No.1 Girl。」