黃淑蔓邀麗英為DSE考生開live大唱動漫medley 期待合作炮製港版J Rock

網上節目《DSE一定要得！》由黃淑蔓（Feanna）主理，每個星期邀請不同歌手朋友前來參與，新一集嘉賓有來自「小薯茄」的麗英。Feanna與麗英相當投契，同樣喜歡日本文化、愛看動漫、會說日語，私底下溝通會用日文交談，難怪Feanna會邀請麗英前來《DSE一定要得！》，以歌聲齊齊為考生打氣。

Feanna表示：「我一直都好想同麗英唱歌，早排我哋一齊拍咗條片放上社交網站，係麗英將我嘅新歌《留在你在我在的腦海》，改咗日文歌詞，我哋一齊合唱。」既然智趣相投，當晚live的曲目，全都是她們的心水歌曲，除了合唱日本天團YOASOBI的《群青》，更有動漫medley，Feanna說：「今次揀歌真係好頭痛，因為太多歌想唱，最後俾人ban，唔准再揀，因為個live唔可以太長，已經做咗三集《DSE一定要得！》，今次係我第一次覺得唔夠喉，點解會冇晒歌唱？」 在旁的麗英也有同感：「我覺得時間過得太快囉，要開多兩三集俾我哋唱動漫medley。」