黃淑蔓邀麗英為DSE考生開live大唱動漫medley 期待合作炮製港版J Rock

網上節目《DSE一定要得！》由黃淑蔓（Feanna）主理，每個星期邀請不同歌手朋友前來參與，新一集嘉賓有來自「小薯茄」的麗英。Feanna與麗英相當投契，同樣喜歡日本文化、愛看動漫、會說日語，私底下溝通會用日文交談，難怪Feanna會邀請麗英前來《DSE一定要得！》，以歌聲齊齊為考生打氣。
Feanna表示：「我一直都好想同麗英唱歌，早排我哋一齊拍咗條片放上社交網站，係麗英將我嘅新歌《留在你在我在的腦海》，改咗日文歌詞，我哋一齊合唱。」既然智趣相投，當晚live的曲目，全都是她們的心水歌曲，除了合唱日本天團YOASOBI的《群青》，更有動漫medley，Feanna說：「今次揀歌真係好頭痛，因為太多歌想唱，最後俾人ban，唔准再揀，因為個live唔可以太長，已經做咗三集《DSE一定要得！》，今次係我第一次覺得唔夠喉，點解會冇晒歌唱？」 在旁的麗英也有同感：「我覺得時間過得太快囉，要開多兩三集俾我哋唱動漫medley。」
當晚Feanna跟麗英連氣唱出《動物橫町》、《長腿叔叔》、《美少女戰士》、《鋼之鍊金術師》，以及壓軸的《多啦A夢》等等大熱動漫歌曲，兩人一邊唱歌，一邊做動作，非常合拍，難怪有考生留言，希望兩人可以合作出歌，對此麗英馬上想出合作大計：「我哋聽開咁多動漫歌，全部都係J Rock Style，好多fans想我哋有合唱歌，我諗一定係唱J Rock囉！就咁話，呢件事刻不容緩。」Feanna亦有提意：「雖然係唱J Rock，但會係一首廣東話歌，中間穿插日文，由我同麗英一齊填日文歌詞，咁就最開心，好嘞！已經諗完，可以開始著手做。」既然兩人對動漫歌瞭如指掌，問她們會用那一首動漫歌曲向DSE考生打氣，兩人同樣想起《ONE PIECE》（海賊王），還一起用日文唱出主題曲《We Are！》接著麗英更搞笑地說：「你哋條路有排呀！one piece，同埋你條校裙都係one piece！」麗英的頭腦急轉彎，令旁邊的Feanna哭笑不得，笑言難怪麗英能夠成為小薯茄的猛將。