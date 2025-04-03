黃淑蔓陪DSE考生迎戰 孖陳健安開live以歌聲打氣

踏入4月，DSE開鑼，寰亞音樂MediaAsia Music與KK BOX聯手「DSE一定要得！」網上節目，歌手們以不同形式為同學們打氣、陪伴溫習、分擔壓力。首先由黃淑蔓（Feanna）與陳健安打頭陣，開考前夕在寰亞音樂的YouTube Channel開Live唱歌，還即場回應留言，點唱更是有求必應。

Feanna 試場聽到自己歌

Feanna在2019年考DSE，當時她推出為考生打氣的歌曲《一定要得》，亦是今次節目的主題，所以由她唱此歌為節目揭開序幕。她自爆當年考試難忘事，說：「我考聆聽嗰日喺試場戴上耳機，聽到電台喺考試前播緊我唱嘅《一定要得》，我嚇到呆咗。」安仔問：「你身邊啲考生有冇望住你？」Feanna說：「唔知呀，我耷低頭唔敢望其他人。本來考試已經好緊張，聽到自己嘅歌就更加大壓力！」又說：「因為當年我要應付考試，所以呢首歌係我唯一一首無參與拍攝嘅MV。」