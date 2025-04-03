黃淑蔓陪DSE考生迎戰 孖陳健安開live以歌聲打氣

踏入4月，DSE開鑼，寰亞音樂MediaAsia Music與KK BOX聯手「DSE一定要得！」網上節目，歌手們以不同形式為同學們打氣、陪伴溫習、分擔壓力。首先由黃淑蔓（Feanna）與陳健安打頭陣，開考前夕在寰亞音樂的YouTube Channel開Live唱歌，還即場回應留言，點唱更是有求必應。
Feanna試場聽到自己歌
Feanna在2019年考DSE，當時她推出為考生打氣的歌曲《一定要得》，亦是今次節目的主題，所以由她唱此歌為節目揭開序幕。她自爆當年考試難忘事，說：「我考聆聽嗰日喺試場戴上耳機，聽到電台喺考試前播緊我唱嘅《一定要得》，我嚇到呆咗。」安仔問：「你身邊啲考生有冇望住你？」Feanna說：「唔知呀，我耷低頭唔敢望其他人。本來考試已經好緊張，聽到自己嘅歌就更加大壓力！」又說：「因為當年我要應付考試，所以呢首歌係我唯一一首無參與拍攝嘅MV。」
安仔感激家姐借屋溫書
至於安仔最難忘考試暫住家姐屋企閉關讀書，還有媽媽的愛心靚湯打氣，感到很溫暖。Feanna和安仔都是卡通片Chiikawa的粉絲，節目中他們選唱日語歌《睡衣派對》，還用卡通腔，非常有趣。安仔說：「Chiikawa 就係講朋友之間嘅陪伴，希望用呢首歌去陪伴大家。我哋喺網上搵到有人填咗粵語歌詞，有幾句同考試有關，所以就唱埋。」他更帶來樂器Kazoo表演一小段助慶。期間又唱中學生洗腦歌《SAS》（sin angle sin）還做埋動作，好搞笑。除了唱歌，他們更即場回應留言，尤其點唱都有求必應。安仔將自己的歌《煉獄健身室》部份歌詞改成「自修室」和「操卷」配合主題，還讚自己有急才，Feanna在旁大笑。
接著整個4月，逢周一晚9至10時，Feanna邀請歌手朋友一齊開Live為考生唱歌打氣。安仔就會逢星期六晚10時至11時現身「KKBOX一起聽」，化身DJ為同學們播歌傾偈，安仔說：「我會為大家揀歌，唔一定係考生，都歡迎佢哋身邊嘅家人朋友，喺我度留言點唱。」而其他寰亞歌手們則會不定時於「KKBOX一起聽」上線為考生打氣，今日（3日）晚上9時至10時就有樂隊Nowhere Boys主音Van。