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娛樂
2023-11-07 12:40:21

黃溢濠拍《冰上火花》跌傷膊頭拒做手術 冰球初哥組隊贏聯賽冠軍

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黃溢濠拍攝《冰上火花》後，冰球成為了他的第二人生。

黃溢濠拍攝《冰上火花》後，冰球成為了他的第二人生。

黃溢濠有份演出近日熱播的青春熱血電視劇《冰上火花》，近年他參演劇集《打天下》、《那年盛夏我們綻放如花》、電影《窄路微塵》及《緣路山旮旯》，又有涉獵MV演出，包括陳奕迅的《是但求其愛》以及林家謙以歌手的《下一位前度》，今次則在《冰上火花》中飾演「老黎」黎友誠一角，從事傳銷工作，是冰球隊「火花隊」的隊員之一。其實黃溢濠本身完全不懂溜冰，今次要演一名業餘冰球員對他來說是一大挑戰，他更差點因一次意外險要開刀做手術，他笑言：「未接觸《冰上火花》前成世人溜冰不超過三次，對上一次更已是小學的事，所以當接到角色後都很緊張訓練的時間，想快點學識溜冰同打冰球，不希望拖慢整體進度。」

劇組自去年10月左右開始安排訓練給演員們，而溜冰初哥溢濠初初先去到彷冰場練習溜冰，再學習打冰球射波和控波等姿勢，練習了一段日子才正式去溜冰場接受較進階的訓練。溢濠講到：「起初一星期練習一至兩日，到後來發現自己進度較慢，而且要達到專業水平的確需要強度更高的訓練，後來自己加操一星期練四至五日。當時真冰場、彷冰場來回補課，維持了兩個多月，即便12月開始拍攝後都有繼續上堂，cut機或休息時都會爭取時間不停溜冰及練習，希望快點進步，拿捏好溜冰的感覺和動作。」日常拍攝長達十多個小時都相當辛苦，更何況一眾演員都要長期着住冰鞋練波、拍攝，而且一着便是十多個小時，溢濠坦言：「磨擦得多雙腳都會生水泡、甚至磨損以及腳腫。而且要等到商場關門才可拍攝，密集式拍到翌日早上，商場開門我們才收工。」另外拍攝期間溢濠不幸中了流感，發燒燒足一星期，最高燒到40度，病足個幾月，但又要趕進度拍攝，唯有等到有時間便馬上躲起來休息，的確非常辛苦。

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黃溢濠在《冰上火花》中飾演「老黎」黎友誠。 黃溢濠在《冰上火花》中飾演「老黎」黎友誠。

溢濠自嘲身子較為體弱，比較容易受傷，有次差點要開刀做手術，他續說：「那次不慎跌傷膊頭，跌完覺得有點不對路，但因為正在拍攝中所以未有理會。2月拍完之後我們組隊打聯賽時便真的感受到膊頭出事，甚至嚴重到影響日常生活，不能健身之餘就連提重物都有困難，甚至做一些簡單的郁動都會覺得想甩臼，最終89月才去了見醫生。」醫生跟溢濠解釋他的情況有機會是慣性甩臼，需要做手術，當時嚇怕了溢濠。他直言不想做手術，因為手術後要打石膏固定隻手並須維持兩個月，由於工作關係請醫生用另一種方法處理，現時膊頭好了接近六、七成，但不用開刀做手術可以繼續打波已放下他的心頭大石。

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今次拍劇溢濠最開心可以認識到大家並且組隊打聯賽，大家的關係和感情都相當好，練波、拍劇、食飯，放假又會約出去睇戲、飲嘢，劇集播出更約在一起睇直播，甚至連續幾日在不同地方睇，睇完又去傾偈同玩，討論返當時的趣事。此外，幸運地在上一個聯賽贏了冠軍，好大部分功勞歸功於我的隊友，他們都是非常出色的球員。因為《冰上火花》令我的人生中多了一項運動，過程中有點似我小時候接觸演戲一樣，都是沒有想過會演戲但成為了演員。

冰球成為了溢濠的第二人生，令到他變得更加熱血，並且提升行動力。他感恩能遇上「老黎」這個角色，因為大家面對的事都很相似，「老黎」為了生計、生活放棄了自己的夢想，而溢濠曾經都有過同樣的問題，他說：「自己算是個偏內斂、怕醜、冷靜的人，雖然跟我在戲中的角色非常不一，我選擇了追求夢想，不過『老黎』令我餘生都會謹記自己喜歡的事情要堅持下去。今次在聯賽中射入了我人生的第一個入球，非常之開心，球隊有真正的球員亦有演員，而我是當中首個入波的演員，希望我會有更多進步，打好點對得住我的隊友。」

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黃溢濠在《冰上火花》中飾演「老黎」黎友誠。 黃溢濠拍《冰上火花》跌傷膊頭，差點要開刀做手術。 黃溢濠在青春熱血電視劇《冰上火花》中是冰球隊「火花隊」的隊員之一。 黃溢濠在《冰上火花》中是冰球隊「火花隊」的隊員之一。 黃溢濠在《冰上火花》中是冰球隊「火花隊」的隊員之一。 黃溢濠在《冰上火花》中是冰球隊「火花隊」的隊員之一。
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