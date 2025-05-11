熱門搜尋:
母親節2025 新店關注組 網上熱話 SIERRA SEA Victoria Blossom 特朗普關稅戰 健身 行山路線 二手樓 好去處 凱和山 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-05-11 17:15:15

黃澤鋒夫婦成現實版《OMG！阿媽有喜》 袁詠儀恭喜陳麗麗58歲懷孕大讚勇敢

分享：
袁詠儀今日為《OMG！阿媽有喜》入戲院謝票，見到黃澤鋒一家即上前恭喜。

袁詠儀今日為《OMG！阿媽有喜》入戲院謝票，見到黃澤鋒一家即上前恭喜。

近日黃澤鋒與太太陳麗麗宣布有喜成為全城熱話，今日兩夫婦與乖女黃熙恩（暱稱小黃妃）一家三口選擇入場觀看袁詠儀主演新片《OMG！阿媽有喜》，作為慶祝母親節的特別節目，電影講述高齡產婦所面對的問題與處境，正好與58歲懷孕的陳麗麗不謀而合，她說：「電影近似我們生第一個女兒的年代（麗麗當時52歲），所以來睇戲重溫一下，也看看其他人怎樣看高齡產婦這個問題，希望大家用當事人的角度去想一想。」女主角袁詠儀大讚陳麗麗非常勇敢、好偉大，麗麗笑言：「我是靚靚的粉絲，聽到她這樣說好開心，我們都是媽咪，希望大家一起努力！」澤鋒表示：「媽咪有偉大與辛苦之處，靚靚當然都會明白！」

adblk5
黃澤鋒與太太及乖女一家三口於母親節入場觀看《OMG！阿媽有喜》。 黃澤鋒與太太及乖女一家三口於母親節入場觀看《OMG！阿媽有喜》。 黃澤鋒與太太及乖女一家三口於母親節入場觀看《OMG！阿媽有喜》。

除了高齡產婦所面對的心理與生理問題，靚靚感覺麗麗好勇敢，相信亦與兩夫婦要面對網絡負評有關，澤鋒輕鬆回應：「無所謂，他們說得開心就可以。」麗麗同樣樂觀地說：「將負評變成正評吧！這個世代，很多人內心都有抑鬱、冤鬱，有個平台讓他們說一下就算了！總之他們說任何話，都不會影響我生或不生，我會繼續做好自己應該做的事！」有女萬事足，最令澤鋒夫婦雀躍的是，六歲的小黃妃對即將榮陞姊姊興奮不已，麗麗說：「她經常對人說『我是家姐』，做每件事都會和我肚裏的BB傾偈，好欣慰！」此外，關楚耀與陳浩民一家六口今日也有現身捧場。

adblk6

 

 

陳浩民一家六口今日也有現身捧場。 陳浩民一家六口今日也有現身捧場。 關楚耀亦有出席《OMG！阿媽有喜》首映活動。

amjetso 20周年大激賞│請你嘆香港迪士尼樂園酒店及迪士尼探索家度假酒店餐飲美饌

ad