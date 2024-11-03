黃澤鋒帶埋小黃妃做動作 陳麗麗支持小朋友學泰拳

《東亞泰拳錦標賽2024》港隊誓師大會及記者招待會今日舉行，由黃澤鋒擔任司儀。小肥 (徐智勇)、MISS JANNI (潘芊而)以及《武替道》、《一秒拳王》動作導演梁博恩等輪住上台分享及為港隊打氣。黃澤鋒太太陳麗麗帶同女兒小黃妃 (黃熙恩) 上台與運動員互動，並示範泰拳動作。

5歲的小黃妃毫不怯場，跟着指示做出泰拳動作，互動非常可愛逗趣之餘，也見年紀小小她肌肉協調及平衡能力良好。陳麗麗分享讓孩童學習泰拳能培養出更靈活協調的反應，及更開朗及更高韌性的身心益處，她說：「清晰指示很重要！作為教練的角色，我要清晰教孩童識分左右，確保他們識得出招而不會受傷。而作為比賽裁判，也要讓運動員清晰聽見裁判指示，以使比賽順暢運作及保護自己。」

小肥在台上分享泰拳帶給他的改變，攜帶彩色小熊公仔上台，獻唱新歌《小心熊出沒》，以歌聲支持港隊。小肥指：「泰拳動作多變，令人完全投入，專注做好每個姿勢動作非常減壓。而且運動過程特別消耗卡路里，不只鍛煉體能，更可訓練反應，非常全面。當我唱歌或打拳時，都很享受，但面對比賽二字，有時難免緊張，因此希望各運動員面對比賽仍能享受其中，堅定意志，撇除心魔。」

梁博恩上台分享自己如何把泰拳融入電影動作設計中，他說：「以前的電影動作比較花巧，而近年的動作電影更着重真實性，泰拳因而很適合動作設計，因為泰拳出拳出腳的力量表現非常有爆發性，動作亦多元化，於鏡頭畫面上很有張力及觀看性。」他亦大力呼籲大眾於11月28至12月1日到灣仔伊利沙伯體育館入場支持傑出的港隊運動員。