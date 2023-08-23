黃秋生因邱禮濤一句話考演藝 出自傳紀錄喊包變「海膽」的故事

由黃秋生與張珮華(Joyce)創立的神戲劇場今年創團十周年，除了找來游學修與秋生合演重頭劇《極地謎情》，亦舉辦了攝影展，以及推出秋生的自傳《秋生回憶》。為了觀眾作深度交流，特意舉辦了四場不同主題的「十年神戲・有很多分享」與觀眾交流。

識於微時

秋生在日前舉辦的《秋生回憶》生命互動對談中，策劃人Joyce談起邀請邱禮濤導演(Herman)寫序時，跟秋生相認於微時的Herman一口答應，其序言與秋生自傳的內容不謀而合，兩者都是記載一件發生在1983年的小事。當年仍是大學生的Herman邀請秋生上他家拍攝他的學生作品，秋生見到書架上的書本琳瑯滿目，心生羨慕，因為Herman的一句鼓勵，秋生內心種下了一定要重返校園讀書的種子，最終在兩年後成功入讀香港演藝學院，更以最傑出學員的身份畢業。這是兩個大男人以生命影響生命的佐證，Joyce被他們二人的浪漫深深感動，分享時一時哽咽。秋生雖然取笑Joyce眼淺，但原來秋生也曾是個喊包：「我細個成日喊，聽音樂又喊，唸詩又喊，而家大個咗就好似海膽咁，外面生咗啲刺，但內裡都係軟腍腍。」