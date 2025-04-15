黃秋生讚歐鎮灝好學主動要求重拍 被蘇玉華投訴：佢係唔會記得老婆(有片)

黄秋生、蘇玉華和歐鎮灝(George)、陳書昕和陳紫萱主演的電影《不赦之罪》，昨晚(14日)於尖沙咀出席第49屆香港國際電影節的首映禮。初次拍電影的George獲秋生大讚誠懇又好學，大爆他因自覺表現不佳，主動要求重拍，問到如何評價George重拍的表現時，他爆出一句：「咪差唔多！」令George尷尬到哭笑不得。

黄秋生和蘇玉華繼10年前的電視劇《梟雄》後再合演夫妻，被問到感受時，秋生反問：「我哋之前演過夫婦咩？」蘇玉華激動回應，「我哋次次都係夫妻嚟㗎！唉唔緊要，佢係唔會記得老婆。」秋生自言已慘情，大概慨嘆工作不多，「我都希望再次同老婆合作囉。」George首次正式拍電影，獲秋生大讚努力、誠懇、好肯學：「呢啲係基本，但必須要有，肯主動問。」秋生踢爆George自覺表現不佳，主動要求重拍，他指第一日George表現已OK：「觀眾唔會睇得出咩東西，但我噏咗幾句『點解你唔咁試吓呢？』 」翌日George就要求重拍一次。

George坦言不敢直接向秋生提出，只敢婉轉跟導演商量。問秋生George重拍的表現如何時，秋生秒答，「咪差唔多！」George聞言大感尷尬，只好低頭苦笑。秋生補充：「後生仔咁樣好難得㗎，有時你肯，佢話唔得閒，睬你都傻，佢唔係咁，都應該畀機會佢再做好啲。其實做唔到我嘅要求係正常吖，做到先神奇啦，但最起碼佢肯做嘛。」問到George有何不足時，他回應說：「主要係佢唔夠放鬆、想像力冇飛翔、唔夠利用現場環境。」George希望有機會進修演技，「如果有機會跟兩位哥哥姐姐學嘢係非常好！」令秋生與阿蘇喜上眉梢，大讚George叻仔。

《不赦之罪》由譚善揚與林善聯合執導，蘇玉華對兩位新導演印象深刻：「一個22歲小朋友(譚善揚)寫咗套宗教戲，有文有路，寫咗有幾個好有得演嘅角色，約埋導演林善出嚟傾偈，我好鍾意同年輕人合作，佢哋創意和幹勁，都令自己朝氣勃勃。」談到早前跟白茵和周潤發食飯和跑步，蘇玉華表示原本只約會白茵聚舊，但白茵表示發哥都想一齊食，「找好緊張，因為我係超級鍾意發哥，我要壓住興奮心情，第二日仲約咗一齊跑步。

早前秋生評價Tyson Yoshi《1994》MV和游學修後，阿修曾再邀請他拍片，不過秋生自覺角色麻麻而推掉。對於試當真停辦，秋生直接感可惜，若再收到試當真邀請，樂意再次合作。他重申：「我都唔係惡意批評，可能我辭不達意，老人家，大家原諒我。」此外，梁齊昕早前離世，與她認識的秋生在網上留言「安息My friends。懷念」，被問起留言是悼念誰時，他僅稱「如果我講得名嘅，就講咗喇。」