黃美棋宣布明年嫁鍾健威 結束11年長跑揚言要用餘生煩死對方

黃美棋在IG分享多張男友鍾健威的求婚照，留言以「未婚夫Ray」去稱呼對方，並謂「我哋出年真係結婚啦！」圈中藝人好友包括林奕匡、楊潮凱、林秀怡、朱智賢見證Ray向美棋求婚的一刻，林秀怡上載與準人妻的合照，表示︰「好開心可以一齊過左咁浪漫既一晚。」

黃美棋多謝Ray為她準備了一個驚喜派對，表示沒打算特別慶祝生日的她，與家人及朋友一齊切蛋糕時感到非常感動，更多謝Ray記得她的喜好︰「到咗切蛋糕嘅時候，竟然仲有一個神秘嘉賓，果下真係真係好開心亦都好感動，因為你竟然安排咗個氣球帶住隻我地隻求婚戒指飛埋嚟。我無諗過你會記得我講過好得意……好鍾意！一晚入邊喊咗幾次，但係全部都係幸福嘅眼淚，好多謝大家對我地嘅寵愛……」

她稱人大了，不在乎自己幾多歲，只重視身邊人是否快樂及健康，到最後，她向Ray說︰「未婚夫，多謝你嘅精心安排，我哋終於唔使守秘密啦！多謝你安排咗呢個咁難忘嘅生日俾我，多謝你由搵地方、偷偷聯絡我嘅屋企人、朋友、買花、搵decor佈置、安排座位、扮做野出去先，今次樣樣都完美無瑕，我真心要俾個叻你！今次你係勁嘅，冇乜特別嘢可以報答你，只能用我嘅餘生去繼續煩死你！以後我地要繼續相親相愛，繼續去創造屬於我地嘅未來！」