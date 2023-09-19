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娛樂
2023-09-19 17:40:37

黃美棋明年結婚中秋見家長擇好日 佛系籌備婚禮被督促減肥

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黃美棋將於明年與男友鍾健威結婚，中秋節約雙方家長見面訂婚期。

黃美棋將於明年與男友鍾健威結婚，中秋節約雙方家長見面訂婚期。

黃美棋早前在社交平台宣布明年將榮升人妻，嫁給拍拖近10年的男友鍾健烕(Ray)，她今日與焦浩軒出席公開活動時受訪，被問到婚期時，她表示暫定明年初春農曆年後，但要徵求雙方家長擇好日子，並透露已約定在中秋節見面。原來兩人拍拖多年，才首次正式齊人見家長，「始終要坐低見吓家長，我媽咪跟他媽咪有見過面，但第一次認真坐下來傾偈，趁中秋一齊食飯都係個好選擇。」

黃美棋與焦浩軒出席公開活動。 黃美棋談起男友求婚的情景，仍然甜到漏。 黃美棋與焦浩軒出席公開活動。 黃美棋與焦浩軒出席公開活動。

感激未婚夫 實現求婚夢想

向來是廚神的美棋打算親自下廚，最拿手煮啤酒烤雞，由於雙方家長都喜歡吃海鮮，已訂了長腳蟹教敬雙方父母。將為人妻的美棋笑言，佛系籌備婚禮，心情輕鬆，反而朋友們更心急，督促準新郎新娘減肥訂婚紗，但美棋就她表示未必選傳統的婚紗，想穿得型格一點。談到被求婚的感動時刻，她表示，「其實他在兩年前已求婚，但因為疫情而放低了，我一直放在心裡，沒再追問，直到生日當天，他約了我的朋友，我以為大家為我慶祝生日，大家都係當日才知他已求婚，我當場喊咗好幾次，最開心係爹地媽咪和哥哥與我一同見證呢一刻，雖然我也曾幻想過，但因為已求咗婚，所以冇諗過真係實現咗我的小願望。因為他近兩年開始做導演拍廣告短片，冇諗過佢仲有時間做呢件事，好多謝佢。」

焦浩軒今年中秋首次買月餅孝敬父母。 黃美棋與焦浩軒於青衣出席公開活動。 焦浩軒表示將來也會考慮浪漫求婚。

焦浩軒做「洗碗擔當」

目前單身的焦仔雖不在場，但都聽到好羨慕，他自言不懂下廚，但會做洗碗的擔當，並表示將來會效法Ray，諗計籌備浪漫求婚方法，「10年愛情長跑真係好sweet、我都好妒忌，我會參考美棋的心情，我以為結婚只係兩個人的事，但佢永遠會考慮Ray和自己的父母。」不過他強調暫時專注事業，並表示自覺已大個仔，今年中秋首次購買月餅孝敬父母。

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