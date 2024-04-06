黃美棋父母陪伴上頭儀式曝光 「大小姐」林淑敏任姊妹團

黃美棋與拍拖11年的男友鍾健威（Ray）今日(6日) 正式拉埋天窗，二人將會於西貢五星級酒店WM HOTEL舉行婚禮，筵開35席招呼親朋好友。黃美棋早前頻頻在社交網分享婚照，昨晚又上載一系列的姊妹團及單身派對的照片。今早，她更曝光其上頭儀式的照片。

黃美棋今晨8時在IG限時動態分享兩張上頭儀式的照片，相中見她穿上紅色睡袍加紅毛拖鞋，坐在椅子上準備上頭，表情明顯緊張，並在父母陪伴下進行傳統上頭儀式，她寫道：「原來呢一刻真係好緊張，有埋大妗姐成個氣氛超緊張。」而另一張相則見現場貼滿「囍」字的揮春，梳化套更換上「囍」字款式的坐墊及咕𠱸，而旁邊的茶几擺滿電子蠟燭、水果、湯圓、鉸剪、紅頭繩等上頭用品。