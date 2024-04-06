黃美棋父母陪伴上頭儀式曝光 「大小姐」林淑敏任姊妹團

黃美棋與拍拖11年的男友鍾健威（Ray）今日(6日) 正式拉埋天窗，二人將會於西貢五星級酒店WM HOTEL舉行婚禮，筵開35席招呼親朋好友。黃美棋早前頻頻在社交網分享婚照，昨晚又上載一系列的姊妹團及單身派對的照片。今早，她更曝光其上頭儀式的照片。
黃美棋今晨8時在IG限時動態分享兩張上頭儀式的照片，相中見她穿上紅色睡袍加紅毛拖鞋，坐在椅子上準備上頭，表情明顯緊張，並在父母陪伴下進行傳統上頭儀式，她寫道：「原來呢一刻真係好緊張，有埋大妗姐成個氣氛超緊張。」而另一張相則見現場貼滿「囍」字的揮春，梳化套更換上「囍」字款式的坐墊及咕𠱸，而旁邊的茶几擺滿電子蠟燭、水果、湯圓、鉸剪、紅頭繩等上頭用品。
另外，黃美棋昨晚亦分享了一眾姊妹團為她準備的單身派對照片，相中見眾姊妹均穿上紫色長裙，而黃美棋的晚裝更是特別Deep V，令其逼爆上圍表露無遺，她表示：「屬於我嘅Bridal shower !一直諗緊會唔會搞，因為大家都好忙，但係呢一日又成功可以做到呢件事，真係玩得好開心，多謝你哋陪我癲，陪我擺pose，陪我開香檳，陪我Y2K 。」至於兄弟姊妹團陣容，包括有曾一齊主持《流行都市》而成為好友「大小姐」林淑敏、林奕匡太太李靄璣、HOY TV一姐「妹頭」盧頌恩、黃芳雯及虞逸峯等。