黃翠如三妹黃麗茵主持港台節目　去過方力申屋企做廚師

有「百億千金」之稱嘅黃翠如（Priscilla）家庭成員眾多，排行第二嘅佢與其餘四姊妹感情非常好，曾於社交平台大曬與三個細妹旅遊嘅大合照，被網民大讚似足餅印。
雖然外貌相似，但五姊妹嘅喜好及職業各有不同，不過三妹黃麗茵於近日成為香港電台節目《香港美味創造》主持人之一，更現身另一節目《香江暖流》作宣傳。
畢業於中文大學藝術系
黃翠如父母堅持五姊妹一定要大學畢業，三妹黃麗茵選擇修選藝術，畢業於中文大學藝術系，成為一名藝術家；及後修讀藍帶國際學院馬德里分校西班牙烹飪文憑課程，返港後喺高級餐廳擔任廚師，將藝術及美食合二為一。黃翠如又曾透露三妹黃麗茵曾去過方力申屋企做廚師，幫佢哋煮嘢食。
近日，黃麗茵以廚師身份與飲食作家呂嘉俊主持香港電台節目《香港美味創造》，除咗係主持，更兼任節目申請人。
宣傳《香港美味創造》
黃麗茵又化上淡妝，及以白色長袖恤衫搭配黑色長褲亮相節目《香江暖流》，宣傳《香港美味創造》，笑言為咗《香江暖流》節目，一心打算諗一個香港無法種植嘅「蔬菜組合」問題考聽眾，但最後發現香港好多蔬菜都種到。
黃麗茵將會於《香港美味創造》尋訪13個於香港本土生產及製作嘅食物旅程，透過各個小農故事鼓勵聽眾選擇本地食品。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈