黃翠如三妹黃麗茵主持港台節目　去過方力申屋企做廚師

有「百億千金」之稱嘅黃翠如（Priscilla）家庭成員眾多，排行第二嘅佢與其餘四姊妹感情非常好，曾於社交平台大曬與三個細妹旅遊嘅大合照，被網民大讚似足餅印。

雖然外貌相似，但五姊妹嘅喜好及職業各有不同，不過三妹黃麗茵於近日成為香港電台節目《香港美味創造》主持人之一，更現身另一節目《香江暖流》作宣傳。

畢業於中文大學藝術系

黃翠如父母堅持五姊妹一定要大學畢業，三妹黃麗茵選擇修選藝術，畢業於中文大學藝術系，成為一名藝術家；及後修讀藍帶國際學院馬德里分校西班牙烹飪文憑課程，返港後喺高級餐廳擔任廚師，將藝術及美食合二為一。黃翠如又曾透露三妹黃麗茵曾去過方力申屋企做廚師，幫佢哋煮嘢食。