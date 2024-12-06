黃翠如孖蕭正楠拍片自封「女王」自爆懷孕後有嚴重脫髮問題

黃翠如與蕭正楠早前宣佈造人成功，日前，兩公婆激罕合體拍片開箱介紹產品，心情大靚的翠如自封「女王」，並指老公蕭正楠是「工人」，又透露自懷孕後出現嚴重脫髮及嘴唇乾燥的情況。
翠如在社交網上載短片，片中見她穿上一件綠色大冷衫示人，面形比以前輕微圓潤了一點，但身形依然纖瘦，孕肚並不明顯，翠如笑言：「人生總有些時間要做女王，我依家就係女王嘅時間。」並謂：「我嘅工人過嚟。」此時，蕭正楠即推著一大個紙箱過來。翠如更指蕭正楠孭住的一個背囊原來是他們準備的「走佬袋」，並再搞笑表示：「依家無錯，我係女王」，蕭正楠即按捺不住摸一摸老婆的孕肚。
其後，翠如坐下來正式開箱，孕肚就相對明顯，翠如即女王上身笑言：「你知唔知大肚婆有好多嘢係做唔得，唔掂得、唔拉得重嘢，總之咩都唔做得，我頭先企咗一分鐘已經好攰。」蕭正楠即謂：「你坐吓先，你個人生都好攰。」逗得翠如哈哈大笑；當翠如跌了東西時，蕭正楠即化身緊張大師幫手拾起，免得老婆要彎腰。開箱片中，二人介紹了不少護膚品， 當拆開一支修護捧時，蕭正楠說：「你幫我修護下，近排殘咗好多。」翠如則謂：「你最近好辛苦咩?」蕭正楠即搞笑：「唔係，最近我好幸福」，到介紹萬能應急膏時，翠如又大爆蕭正楠去廁所時仆親，導致腳步輕微擦傷，蕭正楠亦對著鏡頭展示傷勢。
翠如透露自懷孕後，嘴唇常乾燥，感覺水份飲極都唔夠，所以現在都將所有潤唇用品放在床邊，此時，蕭正楠一臉茫然望住老婆，翠如則說：「你唔明㗎啦，做女人好辛苦㗎」其後，蕭正楠更向老婆撒嬌，嘟咀示意想搽唇膏，在搽護膚品時蕭正楠又搓老婆雙手，場面溫馨。翠如亦提到懷孕後脫髮的問題相當嚴重，令她非常擔憂，而不少網民都大讚翠如無論身形同狀態都非常好。