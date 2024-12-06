黃翠如孖蕭正楠拍片自封「女王」自爆懷孕後有嚴重脫髮問題

黃翠如與蕭正楠早前宣佈造人成功，日前，兩公婆激罕合體拍片開箱介紹產品，心情大靚的翠如自封「女王」，並指老公蕭正楠是「工人」，又透露自懷孕後出現嚴重脫髮及嘴唇乾燥的情況。

翠如在社交網上載短片，片中見她穿上一件綠色大冷衫示人，面形比以前輕微圓潤了一點，但身形依然纖瘦，孕肚並不明顯，翠如笑言：「人生總有些時間要做女王，我依家就係女王嘅時間。」並謂：「我嘅工人過嚟。」此時，蕭正楠即推著一大個紙箱過來。翠如更指蕭正楠孭住的一個背囊原來是他們準備的「走佬袋」，並再搞笑表示：「依家無錯，我係女王」，蕭正楠即按捺不住摸一摸老婆的孕肚。