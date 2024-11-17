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娛樂
2024-11-17 13:35:20

黃翠如宣布有喜！透露曾流產感恩再有新生命來臨

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黃翠如與蕭正楠宣布喜訊。

黃翠如與蕭正楠宣布喜訊。

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黃翠如與蕭正楠於2018年結婚，多年來一直過二人世界，直至最近屢傳翠如有喜，二人只謂有好消息會跟大家宣布及要看上天。今日，翠如終於公布喜訊，宣布已懷孕！

翠如上載短片，片中先見到二人在海外的結婚影片，其後翠如手持BB的超星波照，但翠如的眼淚不止，神情哀傷。其後影片再見到二人日常生活影片，鏡頭一轉見到翠如手持驗孕棒，發現懷孕，並把驗孕棒交給蕭正楠，此時躺在床上的蕭正楠先一面迷茫，繼而激動掩面，最後見到BB的超聲波影片。

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黃翠如上載短片，透露曾經小產過。 黃翠如上載短片，透露曾經小產過。 黃翠如上載短片，透露曾經小產過。 黃翠如上載短片，透露曾經小產過。 黃翠如上載短片，透露曾經小產過。 黃翠如上載短片，透露曾經小產過。

翠如留言說︰「每一個家都有屬於自己嘅故事。把開心的，難過的，拼湊在一起，或許這才能稱為『家』的完整。我們的那個故事，從我們兩個人組成一個家開始。這個家，曾經期待過一個生命，然後在一個比較艱難的時刻，我們失去了，再用了好些日子，找回生活的平衡，努力互相成為對方快樂的電池。」

她續說︰「這一年，很意外地，神為我們再送來彩虹的禮物，每天，帶着感恩而又有一點忐忑的心，滿載着愛，日夜期待。沿途得到大家的祝福，我們其實心裏很感激，也很需要，謝謝您們。把我們這個家的一個小故事分享，同時也想跟經歷過失去的父母互相加點力量，我們明白那種不能言語的傷痛，但也希望大家相信，日子一定會更好的。生命中不需要童話，但願在我們的生活𥚃，尋找到希望。願祝福降予每個家。」

翠如感恩說︰「神為我們再送來彩虹的禮物。」 翠如感恩說︰「神為我們再送來彩虹的禮物。」 翠如感恩說︰「神為我們再送來彩虹的禮物。」 翠如感恩說︰「神為我們再送來彩虹的禮物。」 翠如感恩說︰「神為我們再送來彩虹的禮物。」

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