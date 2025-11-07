黃翠如爆蕭正楠被忽略感傷心 出埠三天修補關係

蕭正楠與黃翠如2018年拉埋天窗，二人向來恩愛，婚後7年終造人成功，今年3月誕下愛情結晶品「蕭哈哈」，翠如有仔萬事足，不時在社交網分享湊仔日常。而日前，翠如在榮升媽媽後的第一個生日，就在社交網貼母子合照，但就未見蕭正楠身影，搞到蕭正楠貼文投訴：「咦？無圖2嘅？errr？ 我呢？」，原來蕭正楠呷醋是認真並非開玩笑。
蕭正楠真呷醋
今日，黃翠如就突然在社交網撰長文承認，自從有了兒子後忽略了蕭正楠，她表示：「這七個月來，你跟我說了很多次我忽略了你。從一開始以為你講笑，到後來才知道你是認真的有點傷心。好像自從有了蕭哈哈，我的重心不自覺地轉移。關係每一個轉變也是學習，我相信不單止發生在我身上，也發生在很多新手爸媽身上。」
出埠修補關係
黃翠如表示幸好近日有機會夫妻檔出埠工作，令她重拾二人世界的快樂時刻，「感恩有這一個短短三天的出埠工作，重新感受到，你可以重回我的中心點的快樂，也感受到，我被你圍繞着的快樂。好吧，現在我要接受，要同時愛兩個兒子。」最後，黃翠如更曬出多張和蕭正楠的合照，高調放閃，並笑言：「你看，這個post，我放了那麼多你的相片，一張哈哈也沒有」，網民都指：「蕭爸爸有返地位」、「做咗媽媽，忽略老公是經常發生的事」、「搵返個Balance就好啦！」