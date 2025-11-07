黃翠如爆蕭正楠被忽略感傷心 出埠三天修補關係

蕭正楠與黃翠如2018年拉埋天窗，二人向來恩愛，婚後7年終造人成功，今年3月誕下愛情結晶品「蕭哈哈」，翠如有仔萬事足，不時在社交網分享湊仔日常。而日前，翠如在榮升媽媽後的第一個生日，就在社交網貼母子合照，但就未見蕭正楠身影，搞到蕭正楠貼文投訴：「咦？無圖2嘅？errr？ 我呢？」，原來蕭正楠呷醋是認真並非開玩笑。

蕭正楠真呷醋

今日，黃翠如就突然在社交網撰長文承認，自從有了兒子後忽略了蕭正楠，她表示：「這七個月來，你跟我說了很多次我忽略了你。從一開始以為你講笑，到後來才知道你是認真的有點傷心。好像自從有了蕭哈哈，我的重心不自覺地轉移。關係每一個轉變也是學習，我相信不單止發生在我身上，也發生在很多新手爸媽身上。」