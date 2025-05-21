黃翠如產後首現身孖洪永城出席活動 自爆剖腹生產時發現子宮有瘤

洪永城和黃翠如今日（21日）出席手機發佈會，黃翠如接受訪問被問到產後第一次出席活動的心情，她說：「洪永城話我同佢一齊出席，就會送部電話同金條俾我，佢係舅父仔而家都仲未送金俾我。」洪永城則回應：「其實我俾咗老婆，老婆唔知係咪收埋咗。」

黃翠如透露坐月期間感到非常辛苦：「因為要餵奶，又要湊BB，最重要係角色唔同咗，自己都冇乜點樣瞓覺。」被問到是否產後出現許多痛症，她直言：「因為湊BB手腕痛，同埋母乳嘅痛。」黃翠如指蕭正楠抱怨最近睡得比較少，並笑言：「現在好彩已經請咗傭人幫忙。」至於現階段會否出現脫髮問題，她表示：「好彩而家未有，啲朋友話三個月先開始脫髮，因為荷爾蒙由好高開始跌返落去，呢樣嘢冇得擔心，係必經。」她透露最近主力在家中的範圍活動，不過自己的記性相當差。

黃翠如自爆生仔發現子宮生瘤

談及是否已經修身成功，她說的：「我條腰差唔多30吋，同埋肚腩好勁。」她笑言為了今日出席活動，所以昨日刻意去紮肚。她自爆剖腹生產時發現子宮有瘤，並表示：「BB出咗世之後，唔知道咩原因係醫療嘅程序，我唔記得咗我生BB嘅全部過程，但係蕭正楠一路有拍低片，先發現原來我講咗啲咁嘅嘢。我睇返啲片先知道BB嘅喊聲，我完全唔記得咗我原來親耳聽到BB嘅喊聲。」她繼續分享產後的一刻忘了當時接受什麼醫療，並表示：「我完全唔記得當時有咩感覺，我覺得呢個感受好夢幻。」至於會否考慮接拍劇集，黃翠如說：「暫時工作上從來都唔係我嘅主動，其實又冇乜所謂隨緣。」洪永城則表示：「因為香港經濟狀況沒有那麼好，所以等機會為主。」被問到是否希望三年抱兩，她直言：「暫時唔會諗呢樣嘢，有一個已經好幸福同感恩。」