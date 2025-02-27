黃翠如臨盆在即頻頻失眠 蕭正楠為BB性別保守秘密連屋企人都唔知

蕭正楠與黃翠如今日(27日)一齊出席床褥活動，翠如肚大如鑼，她坦言現時因為肚子大，腰骨也愈來愈痛，有時睡覺找不到舒服的位置需要起身坐下，搞到睡眠狀態欠佳，自己睡不著的時候也會拍醒老公。蕭正楠表示自己擔心翠如不舒服，所以比較醒瞓，每當對方有郁動的時候，便會醒來。翠如聞言就爆料有時見到老公仍然熟睡，便會拍醒對方，但對方只醒來2秒便抱頭大睡。

狂吃甜食去按摩搞到BB「嚇親」 翠如臨盆在即，她坦言很感恩懷孕期間並沒有遇上孕吐、抽筋及妊娠糖尿，所以有時會放肆吃甜食。她表示現時仍未找到舒緩腰骨痛的方法，只好靠老公幫手按摩。蕭正楠指翠如是「骨精」，但自從懷孕以來就沒有去按摩，坦言她為了BB犧牲不少。翠如透露曾嘗試過兩次孕婦按摩，但首次按摩時，因為要趴在孕婦專用的按摩床，肚裡的BB感受到環境改變，因而在肚內郁動很大。 她說︰「因為張床有個窿，可以將個肚塞入去，對個BB來講太新潮，間屋突然反轉咗，佢感受到間屋唔OK，感受到佢兩隻手左右兩邊拍來拍去，依家就打側孕按。依家feel到佢最舒服個狀態係瞓係張床，因為愈來愈重，瞓係張床度成為佢最開心時間，係咁開party！(天生躺平？)你咁講有啲驚！」

BB性別要待出世後才公布 翠如表示今次活動暫時是她產前最後一個工作，「佢(蕭正楠)就要繼續俾心機！我就收工去食燒肉！」蕭正楠更自爆太太要求要食燒肉已經很多天，所以會讓她今日好好放肆。翠如坦言自己沒有特別戒口，更特別愛吃甜的東西，自己去產檢時也事先向醫生自首，但醫生稱她的指數非常好，所以自己也瘋狂吃。 問到他們是否準備好走佬袋等東西，蕭正楠表示最近忙於整BB床，又學用BB車。他們指很多朋友、客戶送上不少BB用品及衣物，但他們未有公布個性別，所以收到不同顏色的衣物及用品，但以白色為主。他們表示因為家人要求保持神秘感，希望待BB出世時才知道性別，因此現時只得他們兩公婆及醫生才知道。蕭正楠更笑謂因為要保守BB性別的秘密，感覺夫妻感情更升溫。他說︰「我自己好感動，開頭佢唔諗住講俾我知，後尾佢同我講原來呢個秘密得我同佢知，我就好好保守秘密！因為呢個秘密令大家感情進步咗，原來我係信得過，靠得住！」

打算剖腹生B 他們表示打算剖腹生產，但要看BB的情況，因此要盡快收拾走佬袋，至於名字暫時仍是構思中。蕭正楠表示屆時會陪太太入產房及剪臍帶，而BB出世之後，會全力陪太太及幫手照顧BB，如果有工作邀約也會接受。二人又稱已經上了一堂學習照顧BB的課堂，蕭正楠更信心滿滿，表示自己似模似樣。 問到翠如臨盆的心情，她說︰「有時間中會突然驚一驚，未去到最後一刻都唔敢覺得好順利，有時會緊張一下。」蕭正楠表示覺得時間覺得好快，沒想到自己這麼快便當父母。