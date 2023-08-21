黃耀明現身支持音樂劇 梁祖堯湯駿業徐天佑輪住爆蝦碌

《三聖邨的Little Mermaid》是一個關於人魚走進三聖邨融入生活的故事，當中當然會有美人魚的出現，為了營造美人魚出場效果，製作團隊都下了苦功，阿祖說：「大家明知舞台上嘅美人魚係假嘅，但唔想佢出嚟變咗一個笑位，想佢嘅出現係好神秘又好優美，所以我哋參考咗好多外國做美人魚嘅做法，花咗服裝、化妝、髮型、燈光、錄像、道具等等好多部門嘅心機去做成。」

風車草劇團一連21場的《三聖邨的Little Mermaid》音樂劇場正進行得如火如荼，劇目正式上映後，坊間對於製作的用心及演員精采的演出都好評不斷，令劇團中的三位主腦：梁祖堯、湯駿業(AhDee)及邵美君，以及有份演出的韋羅莎、胡麗英及徐天佑，都喜出望外。

除了美人魚的疑幻似真效果，還有劇中的海鮮檔，亦是「真亦假時假亦真」。AhDee道：「我哋去咗三聖邨做Research，睇下做一個魚檔要有乜嘢設備，要用乜嘢魚缸，氣泵，如果坐高少少嘅觀眾會見到我哋個魚缸係有打到氣入去，會見到波波。」阿祖亦找到一間相熟的海鮮檔，每日留大量貴妃蚌、聖子、扇貝等不同貝殼類的殼，拿回來洗淨焗乾再上色，最後加入拼湊變成了海鮮檔, 像真度極高。

這次《三聖邨的Little Mermaid》的演出已經進入倒數階段，在過去的場次，每位演員都有難忘的蝦碌經歷！其中阿祖道：「有一場假髮枱面跌咗落地下，但Rosa出場要拎起個假髮先可以繼續演落去，好在阿君即刻拎起再放好，呢啲真係少啲經驗都唔掂。」AhDee的蝦碌位卻提昇了劇情的推進，他說：「有一場阿祖要噴血，但係個塞撠住咗，搞到一嘢噴咗落我塊面，其實效果非常之好，但啲血入咗去我嘅眼裡面，副Con染咗紅色。」

天佑的蝦碌則有苦自己知，他說：「我要著住件長衫喺個箱入面唱歌，起身時發現件衫勾住咗一路起唔到身，後來好在趕得切，但因為我著住拖鞋，箱裡面好多碎石，啲碎石攝住晒喺我拖鞋同腳之間，但我已經要喺個景度周圍行，結果啲碎石攝喺腳趾之間，一路行感覺就似做腳底按摩。」

Rosa與阿君最記得卻是戲肉部份！Rosa說：「有一幕要用幕捉條美人魚，但點知捉唔到，我哋仲講笑話咁咪唔使做囉，可以全劇完了？！」阿君續道：「好在條美人魚好勁，佢瞓低大嗌做咗個效果，觀眾可以睇到呢啲蝦碌位最值回票價。」至於胡麗英的一場戲亦遇到小意外，她說：「我同陸盺喺戲中要談心，會載歌載舞，但我得意忘形，成隻腳踢咗落去輪椅，好在大步檻過！」