黃耀明今日(16日)生日,迎來60歲的他在社交平台留言︰「And just like that 我登六了。願我們一起長大的,越夜越美麗……」明哥同時分享一張他郊遊時拍下的照片,不少圈中好友均留言恭賀,包括張敬軒、盧覓雪、王宗堯、岑寧兒、梁祖堯、當奴、少爺占等,至於何韻詩就在自己的IG上寫︰「願我最愛的天使人兒們都有天地看守及保佑。生日快樂,祝平安。」何韻詩亦貼上一張明哥郊遊照。明哥60大壽,他與劉以達組成的「達明一派」早於1986年3月27日出道,貶眼亦已經36周年。