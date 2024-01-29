黃聖依夫妻直播帶貨 近190萬貨僅賣1單涉嫌合約詐騙？

曾拍攝周星馳電影《功夫》的上海女星黃聖依，在2007年與影視業總裁楊子結婚。這名前「星女郎」近日兩公婆合體，與抖音網紅「表哥（覃進展）」做帶貨直播。不過他們就被廠商指控，準備價值170萬人民幣（約187.85萬港元）臘肉商品，最後只係賣出一件，而且商品並冇同明星同框，涉嫌合約詐騙，廠商目前已經報警處理。
根據《紅星新聞》報導，某臘肉品牌負責人王女士表示上年12月時，於抖音看到一條直播招商廣告，就決定與該廣告傳媒有限公司簽訂合同。合同顯示該公司會提供直播帶貨服務，每場直播藝人係行業頭部達人，而助力嘉賓為明星。第一場直播於1月16號進行，由網紅「表哥（覃進展）」、藝人黃聖依和楊子進行直播；而第二場嘅時間及藝人嘉賓待定。
不過可惜直播過程同之前承諾有所出入，王女士查詢後，又話臘肉產品會下晝再出現，仲會同楊子及黃聖依兩人同框，可惜等到夜晚臘肉產品都冇出現過。王女士更指該廣告傳媒有限公司曾提醒有機會被「爆買」，公司就準備170萬人民幣臘肉產品，結果只係賣出一單。
有人代表60餘名商家報警，佢哋聲稱俾咗超過3000萬直播服務費，但銷售額連合約規定嘅最低金額都未能達標，而且公司拒絕退款，所以佢哋認為公司涉嫌合約詐騙，現時警方已經受理，處於偵查階段。
黃聖依工作室發聲明強調，指黃聖依及楊子並沒有作出過任何形式的招商等授權以及任何保量等承諾 ，及對任何未經授權使用二人肖像或名義進行任何形式嘅商業活動，佢哋會堅決追究其法律責任。
而楊子亦有喺微博出PO為事件澄清，第一點網傳170萬商品，但只係賣出一單，與佢哋並無任何關係；第二點今次係關乎商家及招商公司合約糾紛，並唔係抖影公司邀請佢哋做直播嘉賓所致；第三點就係兩間招商公司同佢並無關係，亦唔認識及未曾接觸佢哋嘅員工，要求佢哋立即停止對佢哋嘅侵權。而黃聖依本人亦有喺微博轉發，並寫：「不信謠，不傳謠，維護正能量的網絡環境！」。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈