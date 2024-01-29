黃聖依夫妻直播帶貨 近190萬貨僅賣1單涉嫌合約詐騙？

曾拍攝周星馳電影《功夫》的上海女星黃聖依，在2007年與影視業總裁楊子結婚。這名前「星女郎」近日兩公婆合體，與抖音網紅「表哥（覃進展）」做帶貨直播。不過他們就被廠商指控，準備價值170萬人民幣（約187.85萬港元）臘肉商品，最後只係賣出一件，而且商品並冇同明星同框，涉嫌合約詐騙，廠商目前已經報警處理。

根據《紅星新聞》報導，某臘肉品牌負責人王女士表示上年12月時，於抖音看到一條直播招商廣告，就決定與該廣告傳媒有限公司簽訂合同。合同顯示該公司會提供直播帶貨服務，每場直播藝人係行業頭部達人，而助力嘉賓為明星。第一場直播於1月16號進行，由網紅「表哥（覃進展）」、藝人黃聖依和楊子進行直播；而第二場嘅時間及藝人嘉賓待定。

不過可惜直播過程同之前承諾有所出入，王女士查詢後，又話臘肉產品會下晝再出現，仲會同楊子及黃聖依兩人同框，可惜等到夜晚臘肉產品都冇出現過。王女士更指該廣告傳媒有限公司曾提醒有機會被「爆買」，公司就準備170萬人民幣臘肉產品，結果只係賣出一單。