黃金萬両｜好耐無睇賀年劇 薛家燕＋三個新抱＝《皆大歡喜》賀年版？

今年過年TVB會推出好耐冇拍過嘅賀歲劇，一連8集由年三十晚開始播。對上一套賀歲劇可以話係2015年《倩女喜相逢》。我知仲有《公公出宮》、《波士早晨》呢類過年期間推出嘅劇，但開宗明義為賀年而拍嘅先至稱得上係賀年劇，呢2套都唔算係。

TVB賀歲劇嘅必備元素，3個字︰家燕姐！而有家燕姐嘅劇集，就會有佢嘅新抱，而新抱一定會爭餐死。《倩女喜相逢》前身嘅《新抱喜相逢》都係玩類似設定，甚至根本《皆大歡喜》都係同一條橋。呢套仲要有埋林漪娸，真係回憶返晒嚟。

第一集 (01/21)

大年三十，萬家三子於清潔神樓時發現一神秘木箱，勾起三媳婦的注意。其實這是萬紫千紅的計劃，事源三子各自經營萬家拉麵，一街三店矛盾不斷；千紅被掉下的神主牌砸中，昏倒後夢見相公大川，被斥責沒有教好三子。千紅醒後心生一計，從銀號張揚地拿出神秘木箱帶回家。三媳婦打探後，推敲出木箱內藏着祖傳的金大碗。三子媳都對金大碗虎視耽耽，千紅遂決定年初一至七期間，遵行各種過年習俗和傳統，根據各房表現，決定金大碗花落誰家。

第二集 (01/22)

千紅宣佈年初一的任務是要三子舞獅採青，名堂「一柱擎天」。三媳婦為自己相公爭取當獅頭，最終談不攏，決定各有各舞。三子分別向高人拜師，各自訓練完在大街遇上，暫放下不和情緒同枱破齋戒吃肉串。千紅命志明、春嬌使計讓三位高手打退堂鼓。三子發現高人們臨場退縮也束手無策，此時千紅才指她其實降低了「一柱擎天」的難度，這次任務只是為了令三子合作，奈何三子所為令她大失所望。三子慚愧，為哄回千紅，終同心合力舞獅採青。

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉