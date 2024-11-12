黃霑逝世廿周年｜黃宇瀚激罕受訪 曾抗拒「霑仔」身份與爸爸由怨恨化成好友

「一代鬼才」黃霑於2004年因末期肺癌引發肺炎與世長辭，享年63歲。今年是黃霑逝世20周年，TVB日前播出了特備節目《一代鬼才黃霑》，而向來低調的長子黃宇瀚（Johan）就罕有現身，並大談與父親的相處點滴。 戴上黑框眼鏡的黃宇瀚，外貌與黃霑如同餅印，他直言自小被稱呼「霑仔」，起初並不抗拒，但長大後不斷被label，「俾咁大個Shadow蓋住，都幾反感，當然係抗拒啦。」其後，黃宇瀚投身社會工作，更加不願讓人知道他是黃霑兒子的身份：「因為我要出來自己搵嘢做，我想有番自己嘅身份。」但過了一段時間，黃宇瀚終於釋懷：「人又長大咗，發覺點解我要逃避呢樣嘢呢？所以就欣然接受，加上（父親離世）20周年，你叫我做訪問當然接受啦，我好想人哋記得爹哋添。」

黃霑愛看書 節目中，黃宇瀚透露爸爸填寫的歌詞大多為描寫自己的心聲，包括膾炙人口的《問我》、《明星》等，他又指爸爸極愛看書，經常徹夜不眠地閱讀；提到爸爸對香港文學的貢獻，黃宇瀚坦言是從其他人口中才感受到爸爸的威力，不過，他指爸爸只花20分鐘填完《上海灘》，其實背後付出了很多努力，花了很多時間做研究、蒐集及思考。 認對 黃霑有恨意 黃霑與華娃1967年結婚，二人育有三名子女，當年懷着黃宇詩時，華娃不忍黃霑婚內出軌，最終於1976年離婚，其後，黃霑再遇上林燕妮及陳惠敏。 黃宇瀚當年面對父母離異，他坦言與黃霑好少見面關係疏離，亦對爸爸有點恨意，其後黃宇瀚到外國留學，二人不時亦有書信往來，黃霑會教他中文，將他寫的信用紅筆改正。

黃宇瀚仍翻看父親留下字句 黃宇瀚學成歸來後，他曾與黃霑同住，及後他亦對爸爸改觀：「發現佢原來係一個好好嘅人，佢心地好好、好大方，對我直頭係一個好好朋友，亦師亦友嘅朋友。」而黃霑又會經常會鼓勵他看書，更會在書中寫下一些語句，黃宇瀚多年後翻看亦表示十分感動。 現年56歲的黃宇瀚為黃霑長子，育有一名14歲女兒，黃宇瀚跟祖父和爸爸媽媽樣就讀「喇沙」，直至中三他出國留學 ；黃宇瀚畢業後回流香港，於90年代中期加入廣告營銷行業，曾創立KOL公司跟YouTuber簽約推廣產品，又試過加入黎智英旗下的Next Mobile工作。