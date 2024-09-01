黃霑《獅子山下》太深起初唔流行　連本尊都自評OK而已

《獅子山下》走進各階層 找黃霑 顧嘉煇作新曲 1975年，創立《獅子山下》的監製兼導演黃華麒離開香港電台，調任廉政公署，劇集交由張敏儀接手，開創《獅子山下》新里程。而他們兩位後來亦當上廣播處長。 70年代中後期，很多年輕導演從外國留學返港。張敏儀領軍後，起用很多新晉導演，放手讓他們自行取材。劇集由最初15分鐘，先後延長至30分鐘及1個鐘，《獅子山下》內容變得更多元化，節目場景亦由徙置區、公共屋邨，擴大至中產美孚新邨、中環寫字樓等各階層，涵蓋藍領白領，更加寫實。 隨着節目內容豐富，不再局限德叔一家，曲風傳統的《步步高》，開始顯得不合時宜。一些導演剪輯節目時，索性把主題曲刪去。有見及此，張敏儀在1978年，參考無線電視劇的成功因素，找來當時得令的音樂人兼好友──顧嘉煇和黃霑，為《獅子山下》創作一支新主題曲，希望為劇集帶來新氣象。

黃霑呻《獅子山下》歌詞不易寫 拖稿一年未交 1978年中，顧嘉煇交出《獅子山下》的旋律，無奈黃霑一直未把詞寫好。黃霑事後憶述，《獅子山下》的歌詞其實不容易寫。張敏儀認為《獅子山下》難寫的原因，是歌詞必須文以載道，包含劇集內容及社會狀況，對於擅長即興創作的黃霑，較難寫出新意。 由於黃霑遲遲未交稿，有段時間《獅子山下》播出時，只有顧嘉煇創作的純音樂，沒有歌聲伴唱。 《獅子山下》初期不流行 市民指用字深難記又難唱 一年過後，黃霑終於交稿，然而作品卻不獲張敏儀接納，經過幾番「彈稿」修改，才有現在的《獅子山下》。不過，儘管《獅子山下》有黃霑、顧嘉煇、羅文這個「金三角」班底坐鎮，歌曲啟播初期卻不太流行，原因是當年《獅子山下》的歌詞，對市民來說過於艱澀。

7、80年代，市民的文化水平未算很高，張敏儀認為，《獅子山下》相對時下的流行曲，用字較深，亦比較難唱，很多人向她反映「歌詞記都記不住」。慶幸他們找來歌聲富感染力的羅文獻唱，否則張敏儀認為「未必有人聽」。 中英會談敲定香港前途 《獅子山下》寫出市民心聲 戰後移民湧港，五湖四海的人，生活習慣各異，他們把留港歲月視為「借來的時間」、「借來的地方」。80年代中英會談過後，香港前途敲定，身份認同轉變，昔日異鄉過客，卒視香港為家。 此時再聽《獅子山下》，感覺不再一樣。歌詞中同舟共濟的感覺，自強不息的精神，獅子山下相遇的緣份，歡笑多於唏噓的共鳴，終於唱進普羅大眾心坎。獅子山下精神，成了自強不息的代名詞；《獅子山下》一曲，果真成為「不朽香江名句」。