黃麗梅62歲最新狀態曝光　為「雞有雞味」平反：而家食雞真係冇味道！

前亞視藝人黃麗梅（May姐）因主持《今日睇真D》及《中國八大名菜》等節目，再加上《覓食新煮意》系列深入民心，當年她評論食物時爆出金句「雞有雞味，魚有魚味」，多年來成為網民恥笑對象，認為是詞窮的廢話。惟金句總是經得起時間考驗，「神隱多年」的May姐日前接受資深傳媒人汪曼玲（汪姐）網絡節目《快拍•曼鏡頭》訪問，開心地為自己平反，她稱當年雖然備受恥笑，但她毫不理會，反而跟監製說，「你出個節目，你開頭opening就話雞有雞味，魚有魚味，每一集前面都要講呢句」。直至近年經常有人跟她說：「May姐你真係好叻喎，而家食雞真係冇味道！飼養啲雞，28日出啲雞，一啲味都冇」

May姐：每度地方嘅雞個味道都唔一樣

對於被問及雞的真正味道該是怎樣，May姐表示「我話嗰時我簡略咗，雞應該有咩味呢？『皮爽肉滑骨有味！』，就算咩嘢玉米雞、湛江雞、三黃雞、清遠雞，其實每度地方嘅雞個味道都唔一樣」。

原來要吃到真正「雞味」，當中大有學問，May姐分享心得，指要新鮮劏、4小時內食用的雞才是最好吃，但香港現時買到的大部分都是冰鮮雞，無甚雞味，無論大小，口感都是太軟，「你試吓返大陸食嗰啲雞，好韌㗎，咬唔到㗎！嗰啲咪就係走地雞，嗰啲咪新鮮雞囉，因為冇破壞到啲組織，咁你食到嗰啲雞，有汁嘅，雞肉帶甜味嘅。」她稱從顏色已能看出分別，例如新鮮雞的雞髀，每一組肌肉的顏色都不一樣，有深有淺，但香港的雞肉幾乎清一色白色，而且香港的新鮮雞很昂貴，雞種也不太好，「所以而家大部份人都話，真係冇雞味喎」。