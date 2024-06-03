黎姿分享人生經驗 創作AI畫作談教育下一代睇法

Gigi黎姿（馬黎珈而）今日出席假香港港麗酒店舉行的花旗銀行午宴及新卡發布會，以卓珈控股集團董事會主席及行政總裁身份任嘉賓作交流對話。 Gigi現為上市公司的行政總裁，亦是三女之母，近年專注美容事業及家庭生活，罕有現身商業活動。是次十分難得應邀出席銀行活動午宴，Gigi更與銀行高層即席交流對話，展示她首次與花旗共同創作的「World Elite for the World's Elite」系列AI畫作，並與在場的World Elites分享三幅AI畫背後的創作靈感，蘊含了她人生的經歷和體驗，以及對未來的願景。

盼讓女兒擴闊視野 黎姿在會上分享：「人生裏有很多不同的機遇和挑戰，我由演員投奔美容事業，當中需要重新學習，我深信 人生需要不斷求變，對每一個機會都要謙虛學習，而面對挑戰時更要有前瞻性，接受新事物。」她在午宴上續說：「我覺得人生如水，你叫我去溪澗，我可以去溪澗，成為小河中的流水。你叫我去大海，我就可以去大海，成為海洋的水，做人要順勢而為，勇往向前面對眼前的每個機遇。」Gigi表示無論是工作需要、親子時間，甚至與朋友相聚，她經常周遊列國，而第一幅AI畫正正反映自己於各國地方遊歷時，以不同的面貌發掘靈感，令自己的世界更加廣闊。