黎姿分享人生經驗 創作AI畫作談教育下一代睇法

Gigi黎姿（馬黎珈而）今日出席假香港港麗酒店舉行的花旗銀行午宴及新卡發布會，以卓珈控股集團董事會主席及行政總裁身份任嘉賓作交流對話。
Gigi現為上市公司的行政總裁，亦是三女之母，近年專注美容事業及家庭生活，罕有現身商業活動。是次十分難得應邀出席銀行活動午宴，Gigi更與銀行高層即席交流對話，展示她首次與花旗共同創作的「World Elite for the World's Elite」系列AI畫作，並與在場的World Elites分享三幅AI畫背後的創作靈感，蘊含了她人生的經歷和體驗，以及對未來的願景。
盼讓女兒擴闊視野
黎姿在會上分享：「人生裏有很多不同的機遇和挑戰，我由演員投奔美容事業，當中需要重新學習，我深信 人生需要不斷求變，對每一個機會都要謙虛學習，而面對挑戰時更要有前瞻性，接受新事物。」她在午宴上續說：「我覺得人生如水，你叫我去溪澗，我可以去溪澗，成為小河中的流水。你叫我去大海，我就可以去大海，成為海洋的水，做人要順勢而為，勇往向前面對眼前的每個機遇。」Gigi表示無論是工作需要、親子時間，甚至與朋友相聚，她經常周遊列國，而第一幅AI畫正正反映自己於各國地方遊歷時，以不同的面貌發掘靈感，令自己的世界更加廣闊。
作為三個女兒的母親，Gigi也以第二幅AI畫分享她對於教育下一代的看法：「小朋友要具備前瞻性去裝備未來，作為父母，我們可以做的，就是讓他們擴闊視野，比其他人早一步掌握未來的趨勢，讓他們的未來可以有選擇。」她又認為：「我希望小朋友從小可以到世界各地探索，我會plan讓小朋友到外地參加交流團，又或者將來去外國讀書，從而認識不同國籍的人，學習及尊重不同地方的文化。」最後，Gigi分享希望透過自身影響力回饋社會的想法，為眼前有需要的人及下一代建立一個更好的未來。她的第三幅AI畫亦充滿憧憬和活力，寓意每個人都可以令地球變得更美。