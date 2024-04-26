黎展峯學耕田 「嬌滴滴」龔柯允原來係籃球高手

《新城體育會》日前舉辦了第三次羽毛球活動，馬浚偉帶領「新城羽毛球隊」，邀請歌手郭偉亮（Eric Kwok）、黎展峯（Andy）及龔柯允（Karen）齊齊打羽毛球揮灑汗水，而新城知訊台台長程凱欣亦首次落場，獲得馬浚偉大讚台長：「打得好好喎！」台長更貼心地一直陪著自嘲來執波的龔柯允打波，馬浚偉更鼓勵Karen：「肯出嚟做運動，出身汗，已經好好啦！」

黎展峯（Andy）球技似模似樣，他透露小時候獲任職羽毛球教練的外公教他打羽毛球，所以自小已打羽毛球，他笑言：「我身高183cm，係高度取勝，唔打得都睇得，但技術要再鍛鍊，平時都會約同公司的歌手黃明德打籃球，當自己有壓力或者想抒發吓就會做運動。」而近日他更一嘗耕田滋味：「我朋友有個地方自己種菜，唔係玩盆栽仔嗰啲，真係有塊田要除草、翻土，成件事身心都好健康，本來以為好易，但原來要用晒成身，仲辛苦過跑步。」