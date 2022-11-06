黎展峯學踩Roller 現場突然播自己歌感尷尬

為宣傳新歌《To Go》，日前樂壇新人黎展峯（Andy）特意走到Roller場（滾軸溜冰場試）學玩踩Roller，Andy說：「因為想挑戰唔同嘅運動，就好似新歌一樣，To Go，積極嘗試唔同嘅新挑戰！」

首次踏足Roller場的Andy感到十分新鮮，一入場已經不停環顧四周，「之前冇接觸過Roller，亦都唔知道香港有咁嘅場地，第一次去，覺得好靚好新鮮。」Andy於大學條讀體育科，其中一年暑假曾到美國campsite做實習時，算是「接觸」過Roller這項運動，「要去滑板場照顧啲小朋友玩，眼見佢哋玩滑板同埋踩roller玩得好開心，但自己又怕整親所以唔夠膽玩。」到正式落場，雖然有教練指導，但Andy仍然一步一驚心，經過一個多小時的練習，Andy總算成功學識，問他最難是甚麼，他直言是「一邊望住條路一邊踩」，「作為一個初學者，因為好多時都會怕跌，成日都會將注意力放咗喺自己對腳同對Roller，但咁樣就有機會撞到障礙物或者其他人。」雖然如此，但他亦很快便上手，自言也想不到能夠成功踩到，「因為自己不嬲都係一個怕痛嘅人，所以就算玩都會玩得好小心，但今次好快就已經掌握到技巧，所以慢慢就玩得好放。」問到有沒有「蝦碌」事情，他尷尬地說：「喺學嘅過程中，櫃檯工作人員無啦啦播我首歌，跟老師踩緊嘅時候聽到場內嘅喇叭播緊自己嗰兩首歌，唔知係咪工作人員見到我學得太慢，所以想播返我啲歌嚟鼓勵我，哈哈。」他又謂踩Roller跟他的歌曲一樣，「我諗主要係唔放棄嘅精神，因為平時玩運動都會有一種好唔想輸嘅感覺，所以今次學踩Roller，每一次跌低都會好想起翻身繼續踩。」