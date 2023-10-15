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娛樂
2023-10-15 00:30:58

黎展峯新歌獲古巨基加持 自爆拍拖未做過輸家

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黎展峯新歌獲古巨基加持 自爆拍拖未做過輸家

黎展峯新歌獲古巨基加持。

黎展峯（Andy）新歌《不眠來電》MV昨晚（12日）上架，Andy透露原來歌名來自古巨基，「事緣係古sir搵我一齊參與《星戰》，即係佢「I Really Love To Sing」專輯入面第十首歌。有次佢問起我哋每一位年輕歌手最近有啲乜嘢煩惱，當時我隻歌仲未有歌名，我就話我嘅煩惱就係諗緊歌名，然後佢忽然間就話：『不如我幫你諗吓。』跟住我哋就開始咗個conversation，我send咗我嘅demo、歌詞俾佢，佢聽完就覺得『不眠來電』呢個名都幾適合大眾，所以我哋最後就用咗呢個名，好多謝古sir賜予咗呢個歌名俾我。」

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黎展峯新歌獲古巨基加持。

黎展峯自爆拍拖未做過輸家。

歌曲取材自Andy的個人經歷，他謂跟監製傾談歌曲主題時分享了自己過往的愛情故事，「以前發夢見到一個自己好鍾意嘅人，但我哋最後冇一齊，然後我就好期待每一晚發夢可以見到佢。佢哋聽完後就用咗一個比較特別啲嘅topic喺今次首歌，就係MV女主角飲醉酒打錯咗俾我，但我冇因為咁而唔開心，反而更加想佢每一晚都再一次飲醉再打俾我，因為我好想成為陪伴住佢身邊嘅嗰個人，即使我知道自己可能未必再有機會真係同佢發展，所以係一個幾sad嘅故事。」

問到MV難忘事，Andy笑言首次於愛情中做「大輸家」十分難忘，更自爆現實生活中在愛情上從未做過輸家，「MV入面我扮演一個有少少可以話係『兵』咁嘅身份，所以比較悲慘啲，因為女主角Kiki係同唔同嘅男仔有唔同關係上嘅發展，佢哋就係黃溢濠同Bryan。喺MV上佢哋都俾咗好多意見，even佢哋未必有出鏡嘅時候，佢哋都會：『啊！你可以試吓咁樣做喎。』所以好感恩佢哋可以分享到好多俾我。」

新歌曲取材自黎展峯的個人經歷。

新歌曲取材自黎展峯的個人經歷。

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