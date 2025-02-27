黎展峯生日會派膠又派腸 自爆希望可以去啟德做一件事

黎展峯（Andy）今個月生日，踏入27歲的他日前獲一眾「黎膠」（Andy fans名稱）慶祝，晏晝生日Cafe、夜晚生日BBQ，實行馬拉松式慶生。 晏晝場的生日Cafe，fans們一早到場佈置，場內貼滿Andy的相片及播放Andy的歌曲，十分用心，fans又於旺角買下LED電視廣告為Andy送上生日祝福，出錢又出力。而夜晚的生日BBQ，為了回報fans，Andy為每位fans燒腸仔，又向他們送上泥膠，Andy謂：「因為我啲fans叫『黎膠』，希望可以回返一份有心思同代表性嘅禮物。」既搞笑又溫馨。

BBQ期間，更即興舉行了一場「廚神大賽」，fans選取食物燒烤，然後由Andy選出燒得最好的五位成為「廚神」，Andy指雖然大部份fans看似不太會煮食，但看得出他們竭盡所能避免他肚痛，但仍有「地獄廚神」出現，他笑說：「有一份扇貝，令到我條脷鹹咗五分鐘，但冇人整唔熟食物，返到屋企都冇肚痾，哈哈。」

今年已經是第二年fans跟他慶祝生日，Andy十分感恩，「由上年人數開到兩爐，到今年開到八個爐，對自己嚟講，亦都係一個好好機會去報答大家。因為啱啱呢半年辛苦大家每一次落公司Concept store聽我唱歌，由夏天聽到冬天，日曬雨淋，每次都全力支持我！希望大家今次BBQ玩得開心、食得開心，亦都希望之後每年都同大家慶祝。」問到生日願望，Andy直言希望去到啟德，「希望今年去到啟德…… 睇謝霆鋒師兄演唱會，哈哈。」接着說：「希望今年養成早睡早起、食多啲生果嘅習慣，等個人變靚啲，同埋希望今年嘅歌繼續俾到力量大家。」