黎展峯自爆新歌錄足100次 監製要求搣甩小朋友腔

黎展峯（Andy）推出全新廣東作品《在山洞外等你》，作品並非山洞探險，而是一個「暖到出煙」的成長故事。不過錄音及拍MV過程比行山洞更艱辛，Andy自爆錄音時唱足100次監製先收貨。 新歌作曲、編曲及監製找來Cousin Fung操刀，Andy指自己向公司提出想找一個令自己vocal再提升的監製，公司便提議Cousin Fung，最爆笑的是Cousin要求Andy幻想自己是「外國田園生鬍鬚歌手」，「佢話唔再係一個小朋友咁樣去唱，而係一個男子漢或者係一個陽光暖男去唱呢首歌。」結果錄足三個section，「每一次我都係全隻歌咁錄，計返每個Section，都唱咗30至40次首歌，三個Section夾埋其實接近100次！」

至於，MV則找來四位小朋友演出，其中Alvin飾演小Andy，另外三位飾演「惡霸同學」欺凌小Andy。首次跟小朋友拍攝，Andy指最有趣是看到他們很放鬆、很放膽的演出，「佢哋冇嗰種『咁樣做得唔得㗎 ？』、或者猶豫，導演叫咁做，佢哋就會嘗試。」看到小朋友的表現，亦令Andy反思，「睇到幾位小朋友好enjoy個過程，嗰種純粹想去玩嘅感覺，我覺得當我哋成長咗之後，可能因為好多事而令到我哋對好多嘢都有考量，變咗好多嘢都唔夠膽去試，睇返佢哋今日嘅表現，就令到我覺得唔可以咁多考量。」



新歌上架當日，Andy更舉行MV首播會，除了跟fans「黎膠」一同觀看新歌MV首播，又即場大唱新歌傳遞正能量。Andy表示十分感謝「黎膠」們一直以來的陪伴及支持，在台上分享製作新歌的心路歷程時，有粉絲因他的分享而感動落淚，場面感人。